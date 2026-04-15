Öğrencilerin okuldan atılması yasak mı? Okuldan atılma şartları neler?

Türkiye, Şanlıurfa'da yaşanan okul faciasının etkilerini konuşurken benzer bir katliam haberi bu kez Kahramanmaraş'tan geldi. Onikişubat ilçesindeki bir ortaokulda, 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen şahsın okula silahla girerek ateş açması sonucu can kayıpları ve yaralıların olduğu bildirildi.Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin, eski emniyet mensubu babasının 5 silahı ve 7 şarjörle okula geldiği, olayın sonucunda ise 1'i öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 yaralı olduğu öğrenildi. Yaşanan facianın ardından tüm dikkatler güvenli eğitim ortamının sürdürülebilirliğine çevirdi. Yaşanan bu olayların ardından kamuoyunda disiplin yönetmeliklerinin işleyişi ve bu tür olaylara karışan öğrencilere yönelik yaptırımlar merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre bir öğrencinin eğitim hakkı anayasal bir güvence altında olsa da, okul düzenini ve can güvenliğini tehdit eden durumlar için disiplin kurullarının uyguladığı net prosedürler bulunuyor. Bu noktada en çok sorulan soruların başında ise ağır disiplin suçlarında okuldan çıkarma kararının hangi yasal çerçevede verildiği geliyor. İşte merak edilenler!