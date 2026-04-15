Öğrencilerin okuldan atılması yasak mı? Okuldan atılma şartları neler?

Ziraat Türkiye Kupası
Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırısının ardından 24 saat geçmeden Kahramanmaraş'ta benzer bir olayın yaşanması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 2026 mevzuatı araştırmaları hız kazandı. 8. sınıf öğrencisinin okula babasının silahlarıyla gelerek dehşet saçması üzerine başta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olmak üzere çok sayıda isimden açıklama gelirken öğrencilere okuldan atılma cezası uygulanıp uygulanmadığı sorusu gündeme geldi. Peki Öğrencileri okuldan atmak yasak mı? Hangi durumlarda okuldan atılma cezası uygulanıyor? MEB yönetmeliği bu konuda ne diyor? İşte detaylar!

Türkiye, Şanlıurfa'da yaşanan okul faciasının etkilerini konuşurken benzer bir katliam haberi bu kez Kahramanmaraş'tan geldi. Onikişubat ilçesindeki bir ortaokulda, 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen şahsın okula silahla girerek ateş açması sonucu can kayıpları ve yaralıların olduğu bildirildi.Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin, eski emniyet mensubu babasının 5 silahı ve 7 şarjörle okula geldiği, olayın sonucunda ise 1'i öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 yaralı olduğu öğrenildi. Yaşanan facianın ardından tüm dikkatler güvenli eğitim ortamının sürdürülebilirliğine çevirdi. Yaşanan bu olayların ardından kamuoyunda disiplin yönetmeliklerinin işleyişi ve bu tür olaylara karışan öğrencilere yönelik yaptırımlar merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre bir öğrencinin eğitim hakkı anayasal bir güvence altında olsa da, okul düzenini ve can güvenliğini tehdit eden durumlar için disiplin kurullarının uyguladığı net prosedürler bulunuyor. Bu noktada en çok sorulan soruların başında ise ağır disiplin suçlarında okuldan çıkarma kararının hangi yasal çerçevede verildiği geliyor. İşte merak edilenler!

ÖĞRENCİLERİN OKULDAN ATILMASI YASAK MI?

Halk arasında "okuldan atılma" olarak bilinen yaptırım, MEB mevzuatında iki ana başlıkta toplanır. Bir öğrencinin okuldan tamamen ilişiğinin kesilmesi yasak değildir; ancak bu, en ağır ve en son başvurulan çaredir.

1. Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma: Bu ceza, öğrencinin bulunduğu okuldan ilişiğinin kesilerek başka bir okula nakledilmesi anlamına gelir. Genellikle ciddi disiplin ihlallerinde, kavgalarda veya okul düzenini bozan ağır davranışlarda uygulanır. İlçe öğrenci disiplin kurulunun onayı ile gerçekleşir.

2. Örgün Eğitim Dışına Çıkarma (Kesin Atılma): Bu, disiplin yönetmeliğindeki en ağır cezadır. Öğrencinin Türkiye genelindeki hiçbir örgün eğitim kurumuna (normal okullara) kabul edilmemesi anlamına gelir. Bu cezayı alan öğrenciler eğitimlerine sadece Açık Öğretim üzerinden devam edebilirler. Ateşli silah bulundurmak, uyuşturucu ticareti yapmak veya bir kişiye ağır fiili saldırıda bulunmak gibi suçlar bu cezanın kapsamına girer.

DİSİPLİN SÜRECİ NASIL İŞLER?

MEB disiplin kurulunun bir öğrenci hakkında karar verirken izlediği yol şu şekildedir: Hafif suçlarda önce uyarma ve kınama cezaları verilir. Her disiplin cezası, öğrencinin 100 olan davranış puanından düşülmesine neden olur. Örgün eğitim dışına çıkarma cezası direkt 80 puan düşürür. Öğrencinin savunması alınmadan hiçbir disiplin cezası verilemez. Savunma hakkı anayasal bir haktır. Verilen cezalara karşı velilerin il veya ilçe disiplin kurullarına ve sonrasında idari yargıya itiraz etme hakkı bulunur.

MEB 2026 YÖNETMELİĞİ: OKULLARDA GÜVENLİK NASIL SAĞLANACAK?

Son günlerde yaşanan üzücü hadiselerin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 eğitim-öğretim yılı için hazırladığı güncel güvenlik protokolleri ve personel istihdam modelleri büyük bir titizlikle inceleniyor. Bakanlık, okulların daha güvenli hale getirilmesi amacıyla bu yıl itibarıyla "Sabit Güvenlik Personeli" modeline geçiş sürecini hızlandırmış durumda. 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren ve okullardaki güvenliği artırmayı hedefleyen temel düzenlemeler şunlardır:

  • Sabit Güvenlik Personeli Dönemi: Daha önce Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında geçici olarak sağlanan güvenlik hizmetleri yerine, 2026 yılı itibarıyla okul binalarında eğitim dönemi boyunca kesintisiz görev yapacak "Sabit Güvenlik Görevlisi" modeline geçiliyor. Bu personel, okul giriş-çıkış kontrollerinden ve çevre güvenliğinden sorumlu olacak.

  • Dijital İzleme ve Entegrasyon: 2026 genelgesine göre, tüm devlet okullarının kamera ve alarm sistemlerinin emniyet birimleriyle entegre edilmesi süreci tamamlanıyor. Okul çevresindeki riskli bölgelerin 7/24 izlenmesi ve acil durumlarda kolluk kuvvetlerine anlık veri akışı sağlanması hedefleniyor.

  • Ziyaretçi Takip Protokolü: Okul bahçesi ve binalarına girişlerde "Dijital Kayıt ve Kimlik Kontrolü" zorunluluğu getirildi. Randevusuz ziyaretlerin kısıtlanması ve okula giren her bireyin kayıt altına alınması, yabancı kişilerin okul alanına sızmasını önlemek adına en kritik önlem olarak uygulanıyor.

  • Psiko-Sosyal Destek ve Erken Uyarı: Sadece fiziksel değil, aynı zamanda öğrencilerin davranışsal gelişimlerini izlemek adına rehberlik servislerinin yetkileri artırıldı. Şiddet eğilimi gösteren veya risk grubundaki öğrencilerin erken tespiti için periyodik "Eğitim Ortamı Güvenlik Taramaları" yapılması yönetmeliğe dahil edildi.

  • Cep Telefonu ve Dijital Güvenlik: Sınıf içinde ve okul koridorlarında dikkati dağıtan ve siber zorbalığa zemin hazırlayan cep telefonu kullanım kısıtlamasına 2026 yılında da kararlılıkla devam ediliyor.

OKUL ÇEVRESİNDEKİ TEHLİKELERE SIFIR TOLERANS

2026 yılı güvenlik genelgesi, sadece okul binasını değil, okulun dış çevresini de "korunaklı alan" ilan ediyor. Bu kapsamda, okul çevrelerinde bulunan metruk binaların yıkılması, aydınlatma yetersizliklerinin giderilmesi ve okul önlerindeki seyyar satıcıların denetlenmesi konusunda belediyeler ve emniyet müdürlükleriyle eş zamanlı bir çalışma yürütülüyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olayların ardından, okul girişlerindeki arama ve tarama faaliyetlerinin daha profesyonel bir düzeye çekilmesi konusu da eğitim camiasının gündemindeki yerini koruyor.

