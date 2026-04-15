Kuruluş Orhan bu akşam neden yok? 15 Nisan Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

Türkiye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan gelen acı haberlerin yasını tutarken, medya kuruluşları da bu toplumsal acıya kayıtsız kalmadı. ATV'nin çarşamba gecelerinin vazgeçilmezi olan, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini konu alan Kuruluş Orhan dizisi, 15 Nisan akşamı planlanan yeni bölümüyle yayınlanmadı. Yaşanan saldırıların toplum üzerinde yarattığı derin üzüntü ve ilan edilen gayriresmi yas havası, televizyon kanallarını akışlarında revize yapmaya yöneltti. İzleyicilerin merakla beklediği büyük savaş sahneleri ve siyasi hamlelerin yer aldığı yeni bölüm, toplumsal dayanışma adına ileri bir tarihe çekildi. İşte detaylar!

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizinin yeni bölümünün yayınlanmama nedeni, tamamen insani ve toplumsal bir karara dayanmaktadır. Okul saldırıları sonrasında hayatını kaybedenlerin anısına ve toplumdaki infial durumunu yatıştırmak amacıyla, yüksek gerilimli veya yoğun dram içeren yeni sahnelerin yayınlanması kanal tarafından uygun görülmemiştir. Bu doğrultuda, Kuruluş Orhan'ın yeni bölümü yerine izleyicilere hikayeyi hatırlatmak amacıyla geçmiş bölümlerin tekrarı sunulmuştur.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV yayın akışına ve dizi çekim takvimine göre, aksilik olmaması durumunda dizinin merakla beklenen yeni bölümünün 22 Nisan 2026 tarihinde yayınlanması planlanıyor. Kanalın yeni bölümü tamamen iptal etmek yerine "tekrar bölümü" yayınlaması, izleyici kitlesinin yayın saatinde kanalda tutulmasını ve olayların takibini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Kuruluş Orhan gibi geniş kitlelere hitap eden yapımların yayınlanmaması, medyanın toplumsal olaylara karşı takındığı tavrın bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Sadece ATV değil, diğer birçok ulusal kanal da benzer bir tutum sergileyerek bu akşamki dizi ve yarışma programlarını askıya aldı. Televizyon yayıncıları, bu tür kritik dönemlerde reyting kaygısının önüne toplumsal sağduyuyu koyarak, izleyicileri haber merkezlerinden gelen güncel gelişmelere ve yas sürecine yönlendiriyor.