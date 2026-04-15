Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? SON DAKİKA! Okullar tatil mi edildi?

Kahramanmaraş'ta yaşanan olay sonrası eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Onikişubat'taki Ayşel Çalık Ortaokulu çevresinde yaşanan gelişmeler sonrası öğrenciler ve veliler "16 Nisan Perşembe Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Kahramanmaraş'ta okulların tatil olup olmayacağına ilişkin son dakika açıklamaları ve eğitim durumuna dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ AYŞEL ÇALIK ORTAOKULU'NDA NE OLDU?

Edinilen bilgilere göre, Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu'nda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle silah sesleri yükseldi. Olay yerinde can kaybının olduğu ve sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi okul içerisinde gerçekleştirdiği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda silahlı saldırı olduğunu ve yaralıların bulunduğunu bildirdi. Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." diye konuştu.