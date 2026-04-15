Gelinim Mutfakta puan durumu | 15 Nisan kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 15 NİSAN | Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasında tansiyon hiç düşmüyor! Kara lahana sarması tarifiyle mutfakta ter döken şampiyon gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için kıyasıya bir yarış içerisindeydi. Dünkü mücadelenin ardından Hatice 20 puanla günü zirvede tamamlarken, Aysun 16 puanla onu takip etmişti. Peki, 15 Nisan Çarşamba günü puan tablosunda dengeler değişti mi? İşte çeyrek altını yakasına takan o isim ve güncel puan listesi...

GELİNİM MUTFAKTA'DA NELER OLACAK?

Gelinim Mutfakta yeni bölümü yayınlandıktan sonra puan durumu açıklanacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 14 NİSAN 2026

HATİCE: 20 Puan

AYSUN: 16 Puan

TUĞBA: 14 Puan

FATOŞ: 10 Puan

GELİNİM MUTFAKTA 13 NİSAN PUAN DURUMU

FATOŞ: 22 Puan

AYSUN: 16 Puan

TUĞBA: 10 Puan

HATİCE: 6 Puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.