Bursa su kesintisi: 15-16 Nisan BUSKİ su kesintisi sorgula!

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Bursa genelinde 15-16 Nisan 2026 tarihlerinde planlı su kesintileri uygulanacak. Şebeke hattı yenileme çalışmaları ve arıza onarımları nedeniyle bazı ilçelerde geçici süreyle su verilemeyeceği duyuruldu. Vatandaşlar “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” ve “Su kesintisi hangi mahallelerde?” sorularına yanıt arıyor.

Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 09:40
Bursa'da ikamet eden vatandaşlar dikkat! BUSKİ, şehrin çeşitli noktalarında yürütülen altyapı yenileme ve ana isale hattı çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı su kesintisi programını duyurdu. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl başta olmak üzere birçok ilçede musluklar belirli saatler aralığında akmayacak. Peki, Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 15-16 Nisan BUSKİ arıza ve planlı kesinti sorgulama ekranı...

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'da planlı su kesintisi duyurusu yapıldı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi açıklamasına göre, 15-16 Nisan 2026 tarihlerinde altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak. Bursa'da yaşayan vatandaşlar, kesintinin ne kadar süreceğini ve suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

Yetkililer, çalışmaların belirlenen saatler içinde tamamlanacağını ve ardından suyun kontrollü şekilde verileceğini bildirdi. Bursa su kesintisi sorgulama ekranı üzerinden mahalle mahalle kesinti bilgilerine ulaşabilir, suyun geliş saatini öğrenebilirsiniz.

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ 15-16 NİSAN 2026

GEMLİK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/04/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 15/04/2026 18:00

Kesim Tarihi: 15/04/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1 Daire Başkanlığı Gemlik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan İçme suyu bakım onarım çalışmaları nedeniyle; Gemlik ilçesi, Hamidiye, Dr. Ziya Kaya ve Eşrefdinçer Mahalleleri genelinde 15.04.2026 tarihinde, saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular belirtilen saatten önce verilebilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA - CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/04/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/04/2026 18:00

Kesim Tarihi: 13/04/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 13.04.2026 - 17.04.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/04/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/04/2026 18:00

Kesim Tarihi: 09/04/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 09.04.2026 - 13.04.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/04/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/04/2026 18:00

Kesim Tarihi: 14/04/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 14.03.2026 - 18.03.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER - KÜLTÜR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/04/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/04/2026 19:00

Kesim Tarihi: 14/04/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kültür Mahallesi; Camili Sokak, Büyük Sokak, Başarı Sokak, Gümüşdere Cadde, Güzel Sokak, Fidanlık Sokak ve Güneş Cadde arasında kalan bölge ve civarında 14.04.2026 tarihinde 09:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

ODUNLUK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/04/2026 08:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 15/04/2026 14:00

Kesim Tarihi: 15/04/2026 08:10

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C3_B32 Alt Bölgesinde Bulunan, Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 15.04.2026 Tarihinde 08:10 ile 14:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

AKPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/04/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/04/2026 18:00

Kesim Tarihi: 13/04/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi ve civarında, 13.04.2026 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BUSKİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

BUSKİ Genel Müdürlüğü, çalışmaların erken tamamlanması durumunda suların ilan edilen saatten önce verilebileceğini belirtti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına;

  • Kesinti saatlerinden önce ihtiyaçları kadar su depolamaları,
  • Sular geldiğinde ilk bir kaç dakika suyun bulanık akabileceğini dikkate alarak tedbirli olmaları,
  • Muslukların açık bırakılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Buruk'un geleceği belli oldu! Sezon sonunda...
F.Bahçe'de derbi öncesi büyük tehlike! Tedesco alarm verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'un geleceği belli oldu! Sezon sonunda... Buruk'un geleceği belli oldu! Sezon sonunda... 10:14
F.Bahçe'de derbi öncesi büyük tehlike! Tedesco alarm verdi F.Bahçe'de derbi öncesi büyük tehlike! Tedesco alarm verdi 09:47
Devler arasında dev takas! Tam 4 isim Devler arasında dev takas! Tam 4 isim 09:16
Tedesco'dan flaş Guendouzi kararı! Tedesco'dan flaş Guendouzi kararı! 09:15
G.Saray'da sezon sonu 4 ayrılık! 2'si kesin... G.Saray'da sezon sonu 4 ayrılık! 2'si kesin... 01:04
Liverpool'u deviren PSG yarı finalde! Liverpool'u deviren PSG yarı finalde! 01:00
Daha Eski
Atletico Madrid yarı finalde! Atletico Madrid yarı finalde! 01:00
PFDK sevkleri belli oldu! PFDK sevkleri belli oldu! 01:00
Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! 01:00
Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri! Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri! 01:00
Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor! Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor! 01:00
Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri 01:00