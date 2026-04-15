Bugün okullar tatil mi? 15 Nisan Çarşamba okullar tatil mi?

Türkiye genelinde milyonlarca veli ve öğrenci, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan üzücü olayın ardından okullardaki son durumu merak ediyor. Eğitim sendikalarının aldığı ortak karar sonrası "Bugün okul var mı?" sorusu arama motorlarında zirveye yerleşti. İşte 15 Nisan 2026 Çarşamba günü valilik açıklamaları, sendika kararları ve okullardaki güncel durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 08:18 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 08:23
15 Nisan Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı, sabahın erken saatlerinden itibaren arama motorlarında en çok sorgulanan konu oldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan olaylar ve eğitim sendikalarının Türkiye genelindeki "iş bırakma" kararı sonrası velilerin kafası karıştı. Peki, bugün okul var mı? Valilikler tatil kararı aldı mı? İşte Şanlıurfa, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il son durum...

ŞANLIURFA VALİLİĞİ VE SİVEREK'TE SON DURUM

Şanlıurfa'da eğitime dair en somut karar Siverek ilçesinden geldi. Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olaylar nedeniyle, sadece bu okulda eğitime 4 gün süreyle ara verildi. İl genelindeki diğer okullar için şu ana kadar bir tatil kararı açıklamadı. Eğitim süreci normal seyrinde devam ediyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Üç büyükşehirde de öğrenciler ders başı yaptı. İstanbul Valiliği'nden 15 Nisan Çarşamba günü için herhangi bir tatil duyurusu gelmedi. Başkentte eğitim-öğretim planlandığı şekilde sürüyor; valilik kaynaklı bir tatil kararı bulunmuyor. Ege bölgesinin genelinde olduğu gibi İzmir'de de okullar açık durumda.

DİKKAT: SENDİKALARIN "İŞ BIRAKMA" KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Bugün okulların tatil olduğu yönündeki algının temelinde eğitim sendikalarının kararı yatıyor. Birçok eğitim sendikası, Şanlıurfa'da bir meslektaşlarına yönelik yapılan saldırıyı protesto etmek amacıyla bugün (15 Nisan) bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. Bu bir resmi tatil değildir. Okullar resmi olarak açıktır. Ancak sendika üyesi öğretmenlerin derse girmemesi durumunda bazı okullarda ders programlarında aksaklıklar yaşanabilir.

ÖĞRETMENLER NEDEN İŞ BIRAKIYOR? EYLEM KARARI NEDİR?

Birçok eğitim sendikası (Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen vb.), okullarda artan şiddet olaylarına dikkat çekmek ve meslektaşlarına yönelik saldırıyı protesto etmek amacıyla 15 Nisan günü için 1 günlük iş bırakma kararı aldı.

