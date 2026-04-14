Ziraat Türkiye Kupası
Survivor 2. eleme adayı kim oldu? | 14 Nisam dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2026'nın 15. haftasında heyecan, dokunulmazlık mücadelesiyle zirveye taşınıyor. İlk dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımın ardından gözler, bu akşam oynanacak kritik 2. dokunulmazlık oyununa çevrildi. Parkurda yükselen tansiyon ve konseydeki sert yüzleşmeler, izleyicileri "Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?" ve "2. eleme adayı kim oldu?" sorularına kilitledi. Özellikle Sercan Yıldırım ile rakipleri arasındaki "palyaçoluk" polemiği ve Nefise'ye gelen gizemli mektup, bu akşamın kaderini belirleyecek ana unsurlar olarak dikkat çekiyor. İşte Survivor 14 Nisan sonuçları!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 17:29
Survivor 2026'nın 15. haftasında Dominik'te heyecan dorukta. İlk dokunulmazlığı kırmızı takımın kaybetmesinin ardından, bu akşam oynanacak 2. dokunulmazlık oyunu adadaki tüm dengeleri yeniden şekillendirecek. Denge tahtaları ve sürpriz sonlarla dolu parkurda yarışmacılar hem fiziksel hem de psikolojik bir savaş verirken, parkurda yaşanan tartışmalar ada konseyine de sıçrıyor. "Dokunulmazlığı kim kazandı?" ve "İkinci eleme adayı kim oldu?" soruları yanıt beklerken, Sercan Yıldırım'ın sert polemikleri ve Nefise'ye gelen gizemli mektup geceye damga vuracak. Birleşme sonrası hata payının azaldığı bu kritik süreçte, haftanın ikinci düello adayının belirleneceği oylama için nefesler tutuldu. İşte Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı!

Survivor 14 Nisan Dokunulmazlık oyunu

SURVIVOR'DA DENGE SAVAŞI

Haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde Ünlüler ve Gönüllüler takımı, denge tahtaları ve zorlu engellerle dolu özel bir parkurda karşı karşıya geliyor. Yarışmacıların hem fiziksel hem de psikolojik sınırlarını zorladığı oyunda, Nobre'nin yaşadığı numara karmaşası ve Seda'nın takım arkadaşlarına "Uykum var diyorum, yolu söylesenize" çıkışı parkurdaki gerginliğin boyutunu gözler önüne seriyor. Sadece gücün değil, dikkatin de ön planda olduğu bu oyunda kazanacak taraf, konseyde rahat bir nefes alırken; kaybeden ekip haftanın ikinci düello adayını belirlemek zorunda kalacak.

Survivor 2. eleme adayı

2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın kaderini belirleyecek 2. dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Parkurda hız kadar strateji de konuşurken, takımlar arasındaki koordinasyon sorunları dikkatlerden kaçmıyor. Nobre ve Ramazan'ın denge etaplarındaki performansları oyunun gidişatını etkilerken, kaybeden takımın çıkaracağı düello adayı şimdiden merak konusu oldu. 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda sonuç netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

Survivor 14 Nisan sonuçları

SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde gerilim, parkurdaki tartışmaların çok ötesine geçiyor. Sercan Yıldırım'ın bir yarışmacı tarafından "Palyaçoluk yapma, Sercan Yıldırımsın sen" sözleriyle eleştirilmesi, oylama öncesi adadaki dengeleri sarsıyor. Bir yarışmacının "Yazın beni tamam mı!" diye rest çekmesi ise potanın rengini değiştirebilir. Öte yandan, Nefise'ye Uğur'dan gelen uzun mektubun içeriği ve Acun Ilıcalı'nın "Okumanda fayda var" uyarısı, konseyin en duygusal ve kritik anlarından biri olmaya aday. Haftanın 2. eleme (düello) adayı henüz açıklanmadu. Konsey oylaması sonuçlandığında haberimiz güncelenecektir.

SUVIVOR 1. ELEME ADAYI

Survivor 2026'da, 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takımda eleme oylaması gerçekleşti. Bu hafta erkek potasının gerçekleşeceği Survivor'da ünlüler takımı erkek yarışmacılar için oy kullandı. Ünlüler takımında yapılan oylama sonucu Survivor 1. eleme adayı Bayhan oldu. Böylece Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı Bayhan olarak belirlendi.

G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! Napoli...
Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Gülistan Doku dosyasında 6 yıllık kara kutu çözülüyor: 7 ilde 12 gözaltı | Vali Sonel'in oğlu da listede | Kırmızı bülten hazırlığı
G.Saray'ın gündemindeydi! Kulübüyle sözleşme uzattı
Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı!
