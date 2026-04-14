Survivor 2. eleme adayı kim oldu? | 14 Nisam dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2026'nın 15. haftasında Dominik'te heyecan dorukta. İlk dokunulmazlığı kırmızı takımın kaybetmesinin ardından, bu akşam oynanacak 2. dokunulmazlık oyunu adadaki tüm dengeleri yeniden şekillendirecek. Denge tahtaları ve sürpriz sonlarla dolu parkurda yarışmacılar hem fiziksel hem de psikolojik bir savaş verirken, parkurda yaşanan tartışmalar ada konseyine de sıçrıyor. "Dokunulmazlığı kim kazandı?" ve "İkinci eleme adayı kim oldu?" soruları yanıt beklerken, Sercan Yıldırım'ın sert polemikleri ve Nefise'ye gelen gizemli mektup geceye damga vuracak. Birleşme sonrası hata payının azaldığı bu kritik süreçte, haftanın ikinci düello adayının belirleneceği oylama için nefesler tutuldu. İşte Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı!

SURVIVOR'DA DENGE SAVAŞI

Haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde Ünlüler ve Gönüllüler takımı, denge tahtaları ve zorlu engellerle dolu özel bir parkurda karşı karşıya geliyor. Yarışmacıların hem fiziksel hem de psikolojik sınırlarını zorladığı oyunda, Nobre'nin yaşadığı numara karmaşası ve Seda'nın takım arkadaşlarına "Uykum var diyorum, yolu söylesenize" çıkışı parkurdaki gerginliğin boyutunu gözler önüne seriyor. Sadece gücün değil, dikkatin de ön planda olduğu bu oyunda kazanacak taraf, konseyde rahat bir nefes alırken; kaybeden ekip haftanın ikinci düello adayını belirlemek zorunda kalacak.

2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın kaderini belirleyecek 2. dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Parkurda hız kadar strateji de konuşurken, takımlar arasındaki koordinasyon sorunları dikkatlerden kaçmıyor. Nobre ve Ramazan'ın denge etaplarındaki performansları oyunun gidişatını etkilerken, kaybeden takımın çıkaracağı düello adayı şimdiden merak konusu oldu. 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda sonuç netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde gerilim, parkurdaki tartışmaların çok ötesine geçiyor. Sercan Yıldırım'ın bir yarışmacı tarafından "Palyaçoluk yapma, Sercan Yıldırımsın sen" sözleriyle eleştirilmesi, oylama öncesi adadaki dengeleri sarsıyor. Bir yarışmacının "Yazın beni tamam mı!" diye rest çekmesi ise potanın rengini değiştirebilir. Öte yandan, Nefise'ye Uğur'dan gelen uzun mektubun içeriği ve Acun Ilıcalı'nın "Okumanda fayda var" uyarısı, konseyin en duygusal ve kritik anlarından biri olmaya aday. Haftanın 2. eleme (düello) adayı henüz açıklanmadu. Konsey oylaması sonuçlandığında haberimiz güncelenecektir.

SUVIVOR 1. ELEME ADAYI

Survivor 2026'da, 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takımda eleme oylaması gerçekleşti. Bu hafta erkek potasının gerçekleşeceği Survivor'da ünlüler takımı erkek yarışmacılar için oy kullandı. Ünlüler takımında yapılan oylama sonucu Survivor 1. eleme adayı Bayhan oldu. Böylece Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı Bayhan olarak belirlendi.