Şevval ayı ne zaman bitiyor 2026? Şevval ayı son günü ne zaman?

Şevval ayı bitiş tarihi yaklaşırken, bu mübarek zaman dilimini ibadetle taçlandırmak isteyen Müslümanlar için manevi heyecan artıyor. Ramazan Bayramı'nın gelişiyle kapılarını aralayan Şevval ayı, sadece bayram sevinciyle değil, aynı zamanda barındırdığı derin manevi fırsatlarla da biliniyor. Özellikle "Hicri takvimin altın ayı" olarak adlandırılan bu dönem, tutulan altı günlük nafile oruçlarla tüm yılı oruçlu geçirmişçesine sevap kazanma imkânı sunuyor. Ancak takvimler ilerledikçe, Şevval ayının manevi ikliminden yararlanmak isteyen vatandaşların aklında tek bir soru var: "2026 Şevval ayı ne zaman bitiyor?" Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre belirlenen bu tarih, hem kaza oruçlarını tamamlamak hem de sünnet olan altı gün oruçlarını yetiştirmek isteyenler için büyük önem taşıyor. İşte 2026 Şevval ayı bitiş tarihi!

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2026?

2026 yılı dini takvimine göre, 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günüyle başlayan Şevval ayı, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü sona erecektir. Hicri takvimde aylar ayın hareketlerine göre belirlendiği için 29 veya 30 gün sürer; bu yıl Şevval ayı 30 gün sürecek ve 18 Nisan akşam ezanıyla birlikte yerini bir sonraki hicri aya bırakacaktır.

ALTI GÜN ORUÇLARI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "Ramazan orucunu tutup ona Şevval ayından altı gün daha ekleyen kişi, bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur" hadis-i şerifiyle müjdelediği altı gün oruçları için son vakit yaklaşmaktadır. Bu oruçları tutmak isteyenlerin, Şevval ayı çıkmadan yani 18 Nisan tarihine kadar 6 günlük süreyi tamamlamış olmaları gerekmektedir. Altı gün oruçlarını art arda tutma zorunluluğu yoktur; Şevval ayı içerisinde farklı günlere yayarak da ifa edebilirsiniz.

ŞEVVAL AYINDAN SONRA HANGİ AY GELİR?

İslam dünyasında kullanılan Hicri takvimde Şevval ayı, yılın 10. ayıdır. Şevval ayının 18 Nisan'da tamamlanmasının ardından, 19 Nisan 2026 Pazar günü itibarıyla Hicri takvimin 11. ayı olan Zilkade ayı başlayacaktır. Zilkade ayı, İslamiyet'ten önce de "haram aylar" (savaşmanın yasak olduğu aylar) arasında yer alan, ibadet ve huzurun ön planda olduğu kıymetli bir zaman dilimidir. Aynı zamanda Zilkade ayı, hac mevsiminin başladığının ve Kurban Bayramı'nın yaklaştığının da ilk işaretidir.