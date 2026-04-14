Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'dan hissedildi mi? Kaç şiddetinde? | 14 Nisan

Marmara Denizi'nin sismik hareketliliği, 14 Nisan Salı günü öğleden sonra kaydedilen yeni bir sarsıntıyla tekrar gündeme geldi. Kandilli Rasathanesi, 14 Nisan 2026 günü saat 15:42:37'de Bursa-Karacabey açıkları merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. AFAD ise depremin yerel büyüklüğünü (ML) 3.9 olarak bildirdi. Yerin 8.8 kilometre altında, sığ bir noktada gerçekleşen deprem, Bursa'nın yanı sıra bazı çevre illerde de hissedildi. Özellikle mega kentin güney kıyılarında yaşayan vatandaşlar, depremin merkez üssü ve şiddeti hakkında araştırmalara başladı. Peki az önce deprem mi oldu, nerede,, kaç şiddetinde? İstanbul'dan hissedildi mi? Hangi illerden hissedildi? İşte 14 Nisan Salı tarihli depremin tüm detayları!

MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM

Marmara Denizi'nin güney hattında meydana gelen sarsıntı, bölgedeki fay hareketliliğini bir kez daha gündeme taşıdı. AFAD, saat 15:42'de kaydedilen depremin büyüklüğünü 3.9 (ML) olarak açıklarken, merkez üssünü Bursa'nın Karacabey ilçesinin 8.20 kilometre açıkları olarak belirledi. Yer kabuğunun 12.04 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, özellikle Marmara'nın güney kıyılarında hissedilir bir etki yarattı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 (ilksel veri) ve yerel büyüklüğünü (ML) 3.6 olarak rapor etti. Kandilli verilerine göre, sarsıntının derinliği AFAD'ın verisinden biraz daha sığ bir noktada, yerin 8.8 kilometre altında ölçüldü. Her iki kurumun verileri arasındaki küçük farklılıklara rağmen, depremin Karacabey-Bursa açıkları merkezli olduğu ve İstanbul'un sahil şeridinden de hissedilen bu enerjinin sığ bir odaktan yayıldığı teyit edildi. Yetkililer, Marmara Denizi'ndeki sismik aktivitenin anlık olarak takip edildiğini bildirdi.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ Mİ?

Merkez üssü her ne kadar Karacabey-Bursa açıkları olsa da, sarsıntı Marmara Denizi havzasının karakteristik yapısı nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Deprem, başta Bursa (Karacabey, Mudanya, Gemlik) ve Balıkesir (Bandırma, Erdek) kıyı şeridinde kuvvetli hissedildi. İstanbul'da ise özellikle Avcılar, Beylikdüzü ve Bakırköy gibi deniz kenarı ilçelerde, yüksek binalarda bulunan vatandaşlar hafif bir sallantı hissettiklerini rapor etti. Sarsıntının derinliğinin az olması, küçük büyüklüğüne rağmen geniş bir çevrede "vuruş" şeklinde algılanmasına yol açtı.

BURSA DEPREMİ HANGİ FAYDA OLDU?

Marmara Denizi'nde bugün meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki sarsıntı, gözleri bölgedeki fay hatlarına çevirdi. Kandilli ve AFAD verilerine göre Karacabey açıkları merkezli olan bu deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) Güney Kolu üzerinde gerçekleşti. Marmara Denizi'ni boydan boya kat eden Kuzey Kol'un aksine, Güney Kol; Gemlik, Mudanya ve Karacabey üzerinden devam ederek Bandırma'ya uzanan bir hat çiziyor. Uzmanlar, yaklaşık 29 kilometre uzunluğundaki Karacabey Fayı üzerinde yaşanan bu tür sarsıntıların, bölgenin sismik açıdan aktif olduğunu ancak ana koldan bağımsız bir karakter sergilediğini belirtiyor.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

3,8 şiddetindeki depremin büyük Marmara Depremi'ni etkileyebileceği ihtimaline karşı ise yer bilimciler temkinli ancak rahatlatıcı bir yaklaşım sergiliyor. İstanbul için beklenen büyük deprem, Marmara Denizi'nin kuzeyindeki ana fay segmentleri (Kumburgaz veya Adalar segmenti) ile ilişkilendirilirken; bugün sarsılan Karacabey segmenti, Güney Marmara sismisitesinin bir parçası olarak kabul ediliyor. Bu büyüklükteki bir depremin (3.9), ana koldaki devasa bir enerjiyi doğrudan tetiklemesi sismolojik olarak beklenmiyor. Ancak uzmanlar, Güney Kol üzerinde de 1855 Bursa depremine benzer büyük sarsıntı üretme potansiyeli olan segmentler bulunduğuna dikkat çekerek, bu küçük sarsıntıların bölgedeki stres birikimini izlemek açısından kritik birer uyarı niteliği taşıdığını vurguluyor.