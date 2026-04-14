LGS son başvuru tarihi uzatıldı mı 2026? | LGS son başvuru tarihi ne zaman?

Haziran ayında gerçekleştirilecek olan LGS merkezi sınavı öncesinde, başvuru heyecanı ek süre kararıyla devam ediyor. Normal şartlarda 10 Nisan 2026 tarihinde sona ereceği ilan edilen başvuru süreci, öğrenci ve velilerden gelen talepler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzatıldı. Sınava girmek isteyen ancak henüz kaydını tamamlamayan 8. sınıf öğrencileri, bu ek süre zarfında işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. MEB, bu kararla birlikte herhangi bir hak kaybının yaşanmamasını ve tüm öğrencilerin sınava erişiminin sağlanmasını hedefliyor. İşte LGS son başvuru tarihi ve merak edilenler!

2026 LGS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav için normal şartlarda 10 Nisan'da sona ermesi planlanan başvuru süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla 15 Nisan 2026 tarihine kadar uzatıldı. Bu karar, teknik aksaklıklar yaşayan veya çeşitli nedenlerle başvurusunu henüz tamamlayamayan adaylara ek süre tanımış oldu. Adayların herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına başvurularını bu yeni tarihe kadar e-Okul sistemi üzerinden onaylatmaları gerekiyor.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS başvuruları, yurt içindeki resmi ve özel ortaokullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri için elektronik ortamda merkezi olarak gerçekleştirilmektedir. Velilerin ayrıca bir başvuru formu doldurmasına gerek kalmadan, öğrencilerin bilgileri e-Okul sistemi üzerinden bakanlık tarafından otomatik olarak işlenmektedir; ancak sınavın "isteğe bağlı" olması nedeniyle, merkezi sınava girmek isteyen öğrencilerin başvurularının okul müdürlükleri tarafından e-Okul üzerinden onaylanması şarttır. Yurt dışında öğrenim gören veya e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ise başvurularını kılavuzda belirtilen esaslara göre ilgili birimlere müracaat ederek tamamlamalıdır.

LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal devlet ilkesi ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla LGS başvuru süreciyle ilgili şu mali politikayı izlemektedir:

Otomatik Kayıt: Sınav başvuruları e-Okul üzerinden herhangi bir banka dekontu veya ödeme kanıtı gerekmeksizin doğrudan sisteme yansımaktadır.

Kılavuz Erişimi: Sınavla ilgili tüm bilgilendirme dokümanları ve başvuru kılavuzu MEB'in resmi internet sitesinden ücretsiz olarak indirilebilmektedir.

Onay Süreci: Başvuru işlemleri sırasında velilerin herhangi bir yere ödeme yapması gerekmediği gibi, okul onayları da tamamen ücretsiz bir idari işlem olarak yürütülmektedir.

LGS SINAVI NE ZAMAN?

Başvuru tarihlerindeki güncelleme, sınav takviminde herhangi bir değişikliğe yol açmadı. 2026 LGS merkezi sınavı, her yıl olduğu gibi Haziran ayının ilk pazar gününe denk gelen 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İki oturum halinde yapılacak sınavın ilk oturumu olan sözel bölüm saat 09.30'da, sayısal bölümden oluşan ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Öğrencilerin sınav günü yanlarında geçerli bir kimlik belgesi ve giriş belgelerini bulundurmaları büyük önem arz ediyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın tamamlanmasının ardından başlayacak olan optik form okuma ve değerlendirme süreci, yaklaşık üç haftalık bir zaman dilimini kapsayacak. MEB tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde Bakanlığın resmi internet adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, merkezi ve yerel yerleştirme tercih süreci başlayacak ve öğrenciler aldıkları puanlar doğrultusunda hedefledikleri liseler için tercih maratonuna dahil olacaklar.