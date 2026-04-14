Canlı altın takibi: Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı

Altın piyasasında hareketli bir Salı sabahı yaşanıyor! Ons altındaki dalgalanmalar ve dolar kurundaki seyir, iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Güne yükselişle mi yoksa düşüşle mi başlandığı merak konusu olurken, yatırım uzmanlarından kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki, 14 Nisan bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın, tam altın ve yarım altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel alış-satış listesi...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.850,90 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.851,76 TL

14 NİSAN PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,68 (Alış) - 44,71 (Satış)

◼EURO: 52,57 (Alış) - 52,68 (Satış)

◼STERLİN: 60,39 (Alış) - 60,53 (Satış)

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,27 puan azalarak 14.058,51 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 149,56 puan ve yüzde 1,06 azalışla 13.924,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 13.842,77 puanı, en yüksek 14.099,20 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kaybederek 14.058,51 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 12,27 puan ve yüzde 0,08 düşüşle 16.176,65 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,14, sanayi endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,46 ve hizmetler endeksi yüzde 1,07 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 61'i geriledi 1 tanesi yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 706 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 706 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 799 bin 999 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,6043, satışta 44,7830 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,4845, satışta 44,6628 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1707, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 159,679 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 6,1 artışla 97,7 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (14 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.850,90 TL 6.851,76 TL Çeyrek Altın 11.186,00 TL 11.415,00 TL Yarım Altın 22.337,00 TL 22.932,00 TL Tam Altın 43.471,73 TL 44.355,27 TL Ata Altın 44.830,22 TL 45.987,98 TL 22 Ayar Bilezik 6.232,86 TL 6.282,59 TL Gümüş 110,16 TL 110,25 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 14 Nisan Salı günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.