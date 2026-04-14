CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler BİM aktüel 17 Nisan 2026 | Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel 17 Nisan 2026 | Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Her hafta büyük bir heyecanla beklenen Cuma indirimlerinde bu hafta bahar temizliği ve bahçe bakımı ürünleri ön plana çıkıyor. Ayrıca mutfaktaki işlerinizi kolaylaştıracak elektrikli ev aletleri ve çocuklar için eğitici oyuncaklar da cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Stoklarla sınırlı bu ürünleri kaçırmamak için erken saatlerde BİM mağazalarına uğramayı unutmayın. İşte 17 Nisan 2026 BİM indirimli ürünler tam listesi...

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 13:57
BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Nisan | Bu Cuma BİM'deki ürünler

BİM TEKNOLOJİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DEV KAMPANYA

Dijitsu 65 İnç QLED Google TV: 23.900 TL

RKS RSIII PRO MAX Elektrikli Bisiklet: 32.500 TL

Dijitsu 32 İnç HD Uydu Alıcılı TV: 5.250 TL

Philips Tuşlu Cep Telefonu E2101P: 1.750 TL

Corby CX036 Skyline Smart Drone: 2.390 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Nisan | Bu Cuma BİM'deki ürünler

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kumtel Beyaz/Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 10.950 TL / 10.550 TL

Chef's Karnıyarık Tencere (~22 cm): 429 TL

Arnica Kablolu Dikey Süpürge: 1.590 TL

Arzum Çubuk Blender: 1.190 TL

Emsan XL Çay Makinesi: 1.990 TL

Tefal Easygliss Plus Buharlı Ütü: 2.990 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Nisan | Bu Cuma BİM'deki ürünler

Oyuncak İlk Laptopum (winfun): 799 TL

Eğitici Köpekçiğin Uzaktan Kumandası (Fisher-Price): 499 TL

Pelüş İnek (~45 cm): 589 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Nisan | Bu Cuma BİM'deki ürünler

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 NİSAN

BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Nisan | Bu Cuma BİM'deki ürünler

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 NİSAN

Çift Toka Terlik (Kadın/Erkek): 109 TL

Lotto Spor Ayakkabı (Erkek): 849 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti: 399 TL

Banyo Organizeri: 139 TL

Kililitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık: 1.790 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Nisan | Bu Cuma BİM'deki ürünler

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 NİSAN

Jolie 20 Jant Bisiklet: 5.950 TL

Jolie 16 Jant Bisiklet: 5.450 TL

Işıklı 3 Tekerlekli Scooter: 849 TL

G.Saray yeni yıldızı Arjantin'den geliyor!
G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! Napoli...
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Gülistan Doku dosyasında 6 yıllık kara kutu çözülüyor: 7 ilde 12 gözaltı | Vali Sonel'in oğlu da listede | SIM kart ısrarı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
