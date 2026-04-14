Ziraat Türkiye Kupası
Av yasağı ne zaman başlıyor 2026? | Av yasağı tarihleri

Av yasağı ne zaman başlıyor 2026? | Av yasağı tarihleri

Mavi sularda ağlar son kez çekiliyor ve Türkiye genelinde endüstriyel avcılık için genel av yasağı başlıyor. Denizlerdeki biyolojik çeşitliliği korumak ve balık stoklarının yenilenmesine imkan tanımak adına uygulanan yasakla birlikte, dev gırgır ve trol tekneleri eylül ayına kadar istirahate çekilecek. Yasak süresince tezgahlarda kültür balıkları ve kıyı balıkçılarının avladığı ürünler yer alacak. Peki, av yasağı ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? Yasak kapsamında hangi kurallar uygulanacak? Balık fiyatları artacak mı? İşte balıkçıların ve tüketicilerin merakla beklediği 2026 av yasağına ilişkin detaylar!

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 18:09
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ" uyarınca, denizlerimizde av yasağı başlıyor. Her yıl Eylül ayına kadar süren bu dönem, balıkların yumurtlama ve çoğalma süreçlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları için hayati bir önem taşımaktadır. Belirlenen tarihte, büyük tekneler için başlayacak olan yasak, deniz ekosisteminin nefes almasını sağlarken, balıkçılar için de teknelerinin bakım ve onarım süreçlerinin başlangıcı anlamına geliyor. Yasak döneminde denetimler sıkılaştırılırken, kaçak avcılığa karşı sahil güvenlik ve tarım il müdürlükleri ekipleri teyakkuzda olacak. İşte denizlerde av yasağına ilişkin detaylar!

Denizlerde mola: Av yasağı başlıyor!

AV YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Denizlerimizde biyolojik döngünün bozulmaması ve balıkların üreme dönemlerini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uygulanan genel av yasağı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Nisan itibarıyla resmen başlıyor. 15 Nisan Salı günü, gece yarısından itibaren endüstriyel avcılık yapan büyük tekneler için "paydos" zili çalacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında hayata geçen bu uygulama, deniz ekosistemine nefes aldırmayı hedeflerken, kaçak avcılığa karşı da sahil şeridinde sıkı denetimlerin start alacağı bir süreci işaret ediyor.

Av yasağında balık fiyatları artar mı?

AV YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Balıkçıların büyük bir heyecanla beklediği yeni sezon açılışı, yani "Vira Bismillah" denilecek tarih 1 Eylül 2026 olarak belirlendi. Yaklaşık 4,5 ay sürecek olan bu yasak dönemi boyunca denizler nadasa bırakılacak. 31 Ağustos gecesine kadar sürecek olan kısıtlamaların ardından, gırgır ve trol tekneleri eylül ayının ilk ışıklarıyla birlikte yeniden mavi sulara açılarak sofralarımıza bereket taşımaya devam edecek.

Av yasağı tarihleri 2026

AV YASAĞINDA BALIK FİYATLARI ARTAR MI?

Av yasağının başlamasıyla birlikte piyasadaki taze deniz balığı arzında doğal bir azalma yaşanması beklenmektedir. Özellikle palamut, hamsi ve istavrit gibi endüstriyel yöntemlerle bol miktarda avlanan türlerin tezgahlardaki yeri azaldıkça, bu ürünlerin fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik görülmesi olasıdır. Ancak günümüzde gelişen kültür balıkçılığı (çipura, levrek, somon) ve soğuk hava depolarındaki dondurulmuş stoklar sayesinde piyasada büyük bir arz şoku yaşanması beklenmiyor. Tüketiciler, av yasağı süresince mevsimlik kıyı balıkları ve çiftlik balıklarına yönelerek balık ihtiyacını dengeleyebilmektedir.

Av yasağı ne zaman bitiyor?

AV YASAĞINDA BALIK TUTMAK YASAK MI?

Halk arasında en çok merak edilen konulardan biri de hobi amaçlı balıkçılığın durumudur. Av yasağı, tüm balık tutma faaliyetlerini kapsayan genel bir yasak değildir; sadece ticari ve endüstriyel amaçlı büyük ölçekli avcılığı kısıtlar. Dolayısıyla, vatandaşların kıyıdan olta ile hobi amaçlı balık tutmasında yasal bir engel bulunmamaktadır. Ayrıca küçük ölçekli geleneksel balıkçılık yapan tekne sahipleri, belirli mesafe ve derinlik kurallarına uymak şartıyla sezon boyunca denizden rızkını aramaya devam edebilecektir.

Av yasağı ne zaman başlıyor?

AV YASAĞI KİMLERE UYGULANIR?

Yasağın kapsamı ve kimleri etkilediği şu şekilde özetlenebilir:

  • Gırgır ve Trol Tekneleri: Denizlerin stoklarını toplu halde tüketen büyük ölçekli endüstriyel tekneler yasağın birincil muhatabıdır.
  • Endüstriyel Balıkçılar: Ticari amaçla ağ atan ve profesyonel balıkçılık lisansına sahip büyük işletmeler bu takvime uymakla yükümlüdür.
  • İç Su Avcıları: Denizlerin yanı sıra, üreme dönemi nedeniyle bazı göl ve akarsulardaki ticari avcılar için de bölgesel yasaklar uygulanmaktadır.
  • Kaçak Avcılık Yapanlar: Yasak döneminde kuralları ihlal ederek ticari kazanç sağlamaya çalışan her türlü ruhsatsız faaliyet yasal yaptırımların kapsamına girer.

Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı!
G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! Napoli...
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Gülistan Doku dosyasında 6 yıllık kara kutu çözülüyor: 7 ilde 12 gözaltı | Vali Sonel'in oğlu da listede | Kırmızı bülten hazırlığı
Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi bitti! Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi bitti! 18:37
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 18:03
Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! 17:39
G.Saray'ın gündemindeydi! Kulübüyle sözleşme uzattı G.Saray'ın gündemindeydi! Kulübüyle sözleşme uzattı 16:47
Bahattin Sofuoğlu ile Can Öncü piste çıkıyor Bahattin Sofuoğlu ile Can Öncü piste çıkıyor 16:06
G. Antep FK'da Burak Yılmaz dönemi sona erdi! G. Antep FK'da Burak Yılmaz dönemi sona erdi! 15:57
Daha Eski
Avrupa Kupası'nda Türk takımları zirvede! Avrupa Kupası'nda Türk takımları zirvede! 15:36
Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi! Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi! 15:28
Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor! Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor! 15:23
Ertan Torunoğulları: Federasyonu ziyaret ettik! Ertan Torunoğulları: Federasyonu ziyaret ettik! 15:21
Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı! Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı! 15:08
Beşiktaş'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! 14:41