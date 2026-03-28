TV YAYIN AKIŞI | 28 Mart Cumartesi televizyonda neler var?

28 Mart Cumartesi TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Bugün televizyonda neler var?” sorusu özellikle hafta sonu ekran başında vakit geçirmek isteyenler için önem taşıyor. Kanal D, Show TV, ATV ve TRT 1 başta olmak üzere birçok kanalda dizi, film ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. Günün yayın akışını takip ederek favori programınızı kaçırmayın.

28 Mart Cumartesi gününe ait TV yayın akışı açıklandı. Hafta sonunu evde geçirecekler için televizyon kanallarında dopdolu bir program listesi bulunuyor. ATV, Show TV, Kanal D ve TRT 1 gibi kanallarda sevilen diziler ve programlar ekranlara geliyor. Güncel yayın akışını inceleyerek izlemek istediğiniz programları planlayabilirsiniz.

BUGÜN TV'DE NELER VAR? (28 MART CUMARTESİ)

A SPOR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Sabah Sporu – canlı

11:00 Panorama – bant

12:00 Yaşasın Hafta Sonu – canlı

14:00 Bir Zamanlar Futbol – bant

15:00 Spor Gündemi – canlı

18:00 Ana Haber – canlı

20:00 Milli Takım Zaferler – bant

21:00 Artı Futbol – canlı

23:00 Son Sayfa – canlı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 Kasaba Doktoru

13:15 Kod Adı Kırlangıç

17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm - 211. Bölüm)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Türkiye'nin Nabzı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Survivor All Star (Tekrar)

20:00 Survivor All Star 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

16:15 Güller ve Günahlar (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

00:15 Yerli Sinema

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

00:15 Bahar (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Kim Milyoner Olmak İster? (Tekrar)

16:00 Kuruluş Osman (Tekrar)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)

22:00 Kim Milyoner Olmak İster? (Yeni Bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Duy Beni (Tekrar)

11:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Yalı Çapkını (Tekrar)

18:15 Star Haber

20:00 Sevdiğim Sensin (Yerli Sinema / Tekrar)

22:30 İbo Show (Tekrar)

