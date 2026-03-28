CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Canlı altın fiyatları | 28 Mart gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

“Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL?” sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 28 Mart itibarıyla altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların alım-satım kararlarını doğrudan etkiliyor. Güncel fiyatlar anbean takip ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 14:44
28 Mart 2026 Cumartesi günü altın piyasaları, küresel ekonomik veriler ve iç piyasadaki talep doğrultusunda hareketli bir seyir izliyor. Haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel rakamlar şekillenmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki bu seyirde, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararları öncesindeki temkinli bekleyiş ve jeopolitik risklerin güvenli liman arayışını tetiklemesi etkili oluyor. Özellikle yurt içinde gram altın, hem ons altındaki hareketlilikten hem de döviz kurlarındaki değişimden destek bularak zirve seviyelerdeki yerini koruyor. İşte 28 Mart 2026 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.417,41 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.418,21 TL

28 MART CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,37 (Alış) - 44,46 (Satış)

◼EURO: 51,17 (Alış) - 51,26 (Satış)

◼STERLİN: 59,00 (Alış) - 59,07 (Satış)

Canlı altın fiyatları 28 Mart Cumartesi

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 554 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 554 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 6 milyon 681 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,93, bileşik getirisi yüzde 42,71 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,2428, satışta 44,4200 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,2326, satışta 44,4099 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1578, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 159,112 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 96,5 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (28 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.417,41 TL 6.418,21 TL
Çeyrek Altın 10.969,00 TL 12.047,00 TL
Yarım Altın 21.605,00 TL 23.090,00 TL
Tam Altın 42.581,74 TL 43.545,74 TL
Ata Altın 43.912,42 TL 45.148,65 TL
22 Ayar Bilezik 6.065,08 TL 6.118,89 TL
Gümüş 99,51 TL 99,60 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 28 Mart Cumartesi günü saat 14.40 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
