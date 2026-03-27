İller arası radar noktaları 2026 | 81 ilde yeni radar ve EDS noktaları

Karayollarında can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen 'Trafik Güvenliği Strateji Belgesi' kapsamında, 2026 yılında denetim ağları dijitalleşerek genişlemeye devam ediyor. Artık otoyol ve bölünmüş yolların büyük bir bölümü "Hız Koridoru" mantığıyla izlendiğinden, sürücülerin sadece radar aracını gördüğünde yavaşlaması yeterli olmamaaktadır. İki nokta arasındaki giriş ve çıkış süresini hesaplayan PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameraları, hız limitini aşan araçları anında tespit ederek cezai işlem uyguluyor. Özellikle bayram tatilleri ve hafta sonu yoğunluklarında denetimlerin 7/24 esasına göre sıkılaştırıldığı bu dönemde, ceza puanı ve yüksek tutarlı cezalarla karşılaşmamak için güncel radar noktalarının bilinmesi gerekmektedir. İşte Türkiye'nin en yoğun kullanılan güzergahlarındaki güncel denetim noktaları...

İLLER ARASI GÜNCEL RADAR VE HIZ KORİDORLARI

2026 yılı verilerine göre Türkiye'nin ana arterlerinde denetimin en yoğun olduğu noktalar şu şekilde:

İstanbul - Ankara Hattı (TEM Otoyolu): Bu güzergahta Mahmutbey Gişelerinden başlayarak Bolu Dağı Tüneli ve Ankara Akıncı Gişelerine kadar olan bölüm tamamen "Ortalama Hız Koridoru" kapsamındadır. Özellikle Düzce-Bolu ve Kızılcahamam-Ankara kesimlerinde sabit EDS kameraları saniyelik ölçüm yapmaktadır.

İstanbul - İzmir Otoyolu (Osmangazi Köprüsü Dahil): Dünyanın en modern yollarından biri olan bu hatta, gişeler arası mesafe ve zaman ölçümü yapılmaktadır. Osmangazi Köprüsü girişinden İzmir çıkışına kadar olan her etapta ortalama hızınızın binek araçlar için belirlenen limiti aşmaması gerekmektedir. Bursa-Balıkesir arası geçişlerde mobil radar araçlarının yoğunluğu artırılmıştır.

Ankara - Konya ve Ankara - Niğde Otoyolu: Türkiye'nin en uzun hız koridorlarından birine sahip olan bu yollarda, araç tipine göre (otomobil, otobüs, kamyon) farklı limitler uygulanmaktadır. Özellikle Ankara-Niğde akıllı otoyolunda sensörler aracılığıyla anlık hız verileri merkezlere iletilmektedir.

Akdeniz ve Ege Sahil Yolları: Antalya-Alanya, İzmir-Aydın ve Muğla-Fethiye hatlarında özellikle şehir geçişlerinde (ışıklı kavşaklarda) hız koridorları aktiftir. Aydın-Denizli otoyolunun yeni açılan etaplarında da dijital denetim tabelalarıyla hız takibi yapılmaktadır.

2026 RADAR TOLERANSI VE YENİ CEZA KURALLARI

Sürücüler arasında uzun süredir tartışılan "%10 tolerans payı" konusunda 2026 yılında yeni bir düzenlemeye gidildi. Artık eski usul oransal tolerans yerine, kilometre bazlı net eşikler uygulanıyor. Yeni sisteme göre hız sınırının 6 km/s ve üzerinde aşılması durumunda ihlal süreci otomatik olarak başlatılıyor. Örneğin; 120 km/s hız sınırı olan bir otoyolda 126 km/s hıza ulaştığınız anda sistem plakaya ceza tanımlayabiliyor. Ayrıca kaza riski yüksek olan "Kara Nokta" bölgelerinde denetimlerin 30 dakikada bir güncellenen mobil istasyonlarla desteklendiği unutulmamalıdır.