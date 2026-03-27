Canlı altın fiyatları | 27 Mart gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasada altın fiyatlarının yükselişini tetiklemeye devam ediyor. 27 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla gram altın, tarihi zirvelerine yakın bir seyir izleyerek 6.400 TL seviyesini test ediyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlardan biri olan çeyrek altın, haftanın son işlem gününde alışta 10.526 TL, satışta ise 11.211 TL seviyelerinden işlem görüyor. Büyük ölçekli yatırımların adresi olan tam altın ise 44.710 TL bandına ulaşmış durumda. "Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL?" sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 27 Mart itibarıyla altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların alım-satım kararlarını doğrudan etkiliyor. Güncel fiyatlar anbean takip ediliyor.

27 MART CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,45 (Alış) - 44,46 (Satış)

◼EURO: 51,32 (Alış) - 51,38 (Satış)

◼STERLİN: 59,29 (Alış) - 59,37 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 554 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 554 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 6 milyon 681 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,93, bileşik getirisi yüzde 42,71 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,2428, satışta 44,4200 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,2326, satışta 44,4099 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1578, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 159,112 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 96,5 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (27 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.330,90 TL 6.331,97 TL Çeyrek Altın 10.873,00 TL 12.230,00 TL Yarım Altın 21.747,00 TL 23.855,00 TL Tam Altın 42.457,61 TL 43.331,46 TL Ata Altın 43.784,41 TL 44.926,49 TL 22 Ayar Bilezik 5.971,03 TL 6.041,25 TL Gümüş 98,18 TL 98,28 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 27 Mart Cuma günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.