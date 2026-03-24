Survivor eleme adayı 24 Mart 2026 | 2. dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

Survivor Türkiye'de haftanın kaderini belirleyecek olan 2. dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. İlk oylamada Lina'nın potaya girmesiyle sarsılan dengeler, bu akşamki zorlu parkur mücadelesiyle yeniden şekilleniyor. Yarışmacıların fiziksel sınırlarını zorladığı parkurda yaşanan sakatlıklar ve tansiyonun yükseldiği ikili tartışmalar geceye damga vuracak. Özellikle koordinasyonun ön planda olduğu oyunda hata yapmayan takım, dokunulmazlık zırhını alarak konseyde rahat bir nefes alacak. Kaybeden taraf ise bir arkadaşlarını daha sürgün kampına göndermek üzere oylamaya gidecek. İşte Survivor 24 Mart Salı sonuçları...

SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2026'nın 12. haftasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı devasa bir koordinasyon parkurunda karşı karşıya geldi. Sadece hız değil, aynı zamanda müthiş bir dikkat gerektiren oyunda, Sercan ve Nisanur'un mekanizmayı ilerletmeye çalıştığı anlarda yaşanan gerginlik, parkurda hataya yer olmadığını kanıtlar nitelikte oldu. Oyun sonunda, survivor'da ikinci dokunulmazlığı ÜNLÜLER TAKIMI kazandı.

SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Televizyon ekranlarında yayınlanan bölümde, bu zorlu mücadelenin sonunda Ada Konseyi'nde eleme potasına gidecek kişi açıklandı. Buna göre, haftanın ikinci eleme adayı Sude oldu. Konseyde Gözde 3, Sude ise 6 oy aldı. İlk eleme adayı Lina olmuştu.

SURVIVOR'DA ÖDÜL VE CEZA BELLİ OLDU

Survivor 2026'da heyecan sadece dokunulmazlık oyunlarıyla sınırlı kalmıyor; Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni ödül ve ceza oyunu adada tüm dengeleri değiştirecek. Yarın oynanacak olan dev ödül oyununda kazanan takımı tam anlamıyla bir krallar sofrası ve lüks bekliyor. Kazanan takımın her bir yarışmacısı güzel bir akşam yemeği yiyecek ve adadan alışveriş yapabilmeleri için kişi başı 1000 dolar nakit ödülün sahibi olacak. Ayrıca kazanan takımın üyeleri dağ evinde konaklama fırsatı yakalayacak.

Ancak madalyonun diğer yüzü oldukça zorlayıcı. Yarışı kaybeden takımı ise Survivor tarihindeki en ilginç cezalardan biri bekliyor. Kaybeden yarışmacılar, ceza olarak belirlenen bölgeye giderek çiftçilik yapacak ve yerel köylülere günlük işlerinde yardım edecek. Fiziksel yorgunluğun üzerine eklenecek bu tarla mesaisi, takımların motivasyonunu nasıl etkileyecek merak konusu. Hem lüksü hem de zorlu köylü yaşamını barındıran bu oyunun galibi, adadaki psikolojik üstünlüğü de ele geçirecek.