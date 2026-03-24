CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Emekli Temmuz zammı 2026 ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR maaş artışı

Emekli Temmuz zammı 2026 ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR maaş artışı

Milyonlarca emekli “Emekli Temmuz zammı 2026 ne kadar olacak, taban maaş kaç TL olacak?” sorusuna yanıt arıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artışları, her yıl olduğu gibi 6 aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. Şu ana kadar açıklanan verilere göre zam oranı kademeli olarak şekillenirken, kesin rakam Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.

Vatandaşlar "2026 Temmuz emekli zammı yüzde kaç olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İlk iki aylık enflasyon verilerine göre emekliler için şimdiden yaklaşık %7,95'lik artış oluşmuş durumda. Ancak kesin zam oranı, Ocak-Haziran döneminin tamamlanmasıyla birlikte belli olacak. Uzmanlar, toplam artışın enflasyon verilerine göre çift haneli seviyelerde olabileceğini belirtiyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları kaç TL olacak?

İLK İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yılının ilk iki ayında kesinleşen enflasyon oranı %7,95 oldu. Ocak ayında %4,84, Şubat ayında ise %2,96 olarak açıklanan enflasyon verileri, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranının ilk bölümünü oluşturuyor.

GÖZLER KALAN 4 AYLIK VERİLERE ÇEVRİLDİ

Emekli maaşlarına yapılacak zam, yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu nedenle Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon verileri büyük önem taşıyor. Açıklanacak bu verilerle birlikte Temmuz 2026'da uygulanacak kesin zam oranı netleşmiş olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Uzmanların değerlendirmelerine göre mevcut enflasyon seyrinin devam etmesi halinde emekli maaşlarında çift haneli artış bekleniyor. Hâlihazırda 20.000 TL olan en düşük emekli maaşının, yaklaşık %15'lik bir artışla Temmuz ayı itibarıyla 23.000 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

EK ZAM İHTİMALİ GÜNDEMDE

Öte yandan emekli maaşlarında yapılacak artış yalnızca enflasyonla sınırlı kalmayabilir. Hükümetin refah payı ya da ek iyileştirme yapma ihtimali de gündemde yer alıyor. Böyle bir düzenleme yapılması durumunda, emekli maaşlarında beklenen artış oranı daha da yükselebilir.

EMEKLİLER GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zam oranını öğrenmek için açıklanacak yeni enflasyon verilerini ve resmi duyuruları yakından takip etmeye devam ediyor. Özellikle yaşam maliyetlerindeki artış, zam beklentisini daha da artırmış durumda.

AHaber CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daha Eski
