Emekli Temmuz zammı 2026 ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR maaş artışı

Vatandaşlar "2026 Temmuz emekli zammı yüzde kaç olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İlk iki aylık enflasyon verilerine göre emekliler için şimdiden yaklaşık %7,95'lik artış oluşmuş durumda. Ancak kesin zam oranı, Ocak-Haziran döneminin tamamlanmasıyla birlikte belli olacak. Uzmanlar, toplam artışın enflasyon verilerine göre çift haneli seviyelerde olabileceğini belirtiyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları kaç TL olacak?

İLK İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yılının ilk iki ayında kesinleşen enflasyon oranı %7,95 oldu. Ocak ayında %4,84, Şubat ayında ise %2,96 olarak açıklanan enflasyon verileri, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranının ilk bölümünü oluşturuyor.

GÖZLER KALAN 4 AYLIK VERİLERE ÇEVRİLDİ

Emekli maaşlarına yapılacak zam, yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu nedenle Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon verileri büyük önem taşıyor. Açıklanacak bu verilerle birlikte Temmuz 2026'da uygulanacak kesin zam oranı netleşmiş olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Uzmanların değerlendirmelerine göre mevcut enflasyon seyrinin devam etmesi halinde emekli maaşlarında çift haneli artış bekleniyor. Hâlihazırda 20.000 TL olan en düşük emekli maaşının, yaklaşık %15'lik bir artışla Temmuz ayı itibarıyla 23.000 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

EK ZAM İHTİMALİ GÜNDEMDE

Öte yandan emekli maaşlarında yapılacak artış yalnızca enflasyonla sınırlı kalmayabilir. Hükümetin refah payı ya da ek iyileştirme yapma ihtimali de gündemde yer alıyor. Böyle bir düzenleme yapılması durumunda, emekli maaşlarında beklenen artış oranı daha da yükselebilir.

EMEKLİLER GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zam oranını öğrenmek için açıklanacak yeni enflasyon verilerini ve resmi duyuruları yakından takip etmeye devam ediyor. Özellikle yaşam maliyetlerindeki artış, zam beklentisini daha da artırmış durumda.