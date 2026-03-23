Futbol dünyasında dikkat çeken iddia: Osimhen İstanbul’dan takım mı satın alacak, hangi kulüp? sorusu gündeme bomba gibi düştü. Yıldız golcünün Türkiye’den bir kulübe yatırım yapacağı öne sürülürken, hangi takımı satın alacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili gelişmeler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 09:58
Osimhen hangi takımı satın alacak? İstanbul iddiası gündemde

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, sadece saha içindeki performansıyla değil, saha dışındaki dev yatırımıyla da spor dünyasını salladı. Futbolseverler "Osimhen İstanbul'dan takım satın alacak mı, hangi takım?" sorusuna yanıt arıyor. Yıldız oyuncunun yatırım planlarıyla ilgili ortaya atılan iddialar, spor dünyasında büyük ses getirdi. Resmi açıklama beklenirken, hangi kulübün gündemde olduğu merakla araştırılıyor. Peki, Osimhen İstanbul'dan takım satın alacak mı? İddialar doğru mu, hangi takımı satın alacak? Detaylar haberimizde...

OSIMHEN HANGİ TAKIMI ALACAK?

Nijerya basınında yer alan ve Türkiye'de büyük yankı uyandıran haberlere göre; Victor Osimhen, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u satın almayı planlıyor. Sakatlığı nedeniyle bulunduğu Nijerya'da bir canlı yayına katılan yıldız futbolcu, Türkiye'den bir kulüp alma niyetini bizzat dile getirerek hedefini açıkladı.

NİJERYA - TÜRKİYE FUTBOL KÖPRÜSÜ

Osimhen'in bu hamlesi sadece bir "kulüp sahibi olma" isteğinin çok ötesinde. Yıldız golcü, şu sistemi kurmayı hedefliyor:

YETENEK AVI

Nijerya'da kurulacak futbol akademisi ile genç yetenekler erken yaşta keşfedilecek.

İLK DURAK İSTANBUL

Keşfedilen bu oyuncular, profesyonel kariyerlerine ve Avrupa'ya ilk adımlarına İstanbulspor formasıyla başlayacak.

AVRUPA VİTRİNİ

Türkiye'de gelişimini tamamlayan Nijeryalı gençler, İstanbul ekibi üzerinden Avrupa'nın dev kulüplerine transfer edilecek.

VICTOR OSIMHEN NEDEN İSTANBULSPOR'U ALACAK?

Osimhen'in bu tercihindeki en büyük etkenin, İstanbulspor'un köklü yapısı ve bu proje için uygun bir "vitrin" kulüp olma potansiyeli olduğu belirtiliyor. Nijeryalı yıldız, kendi geçtiği zorlu yolları hatırlatarak, gençlerin fırsat bulmasını kolaylaştırmak istediğini vurguladı.

