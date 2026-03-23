Ziraat Türkiye Kupası
AÖF sınavları ne zaman? ATA AÖF 2026 bahar dönemi takvimi

Öğrenciler “ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi 2026 açıklandı mı, sınavlar ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için vize ve final sınav tarihleri büyük önem taşırken, sınav takvimiyle ilgili güncel bilgiler yakından takip ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 09:31
Öğrenciler "AÖF sınavları ne zaman, bahar dönemi takvimi açıklandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. ATA AÖF kapsamında yapılacak sınavların tarihleri, öğrencilerin ders çalışma planlarını belirlemede önemli rol oynuyor. Vize ve final sınavlarına ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. Peki, ATA AÖF bahar sınavları ne zaman, hangi tarihte?

ATA AÖF 2026 BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, bahar dönemi sınavları şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

1. Ara (Vize) Sınavları

Vize sınavları üç farklı oturumda tamamlanacak:

  • I. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi – 09:30
  • II. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi – 14:00
  • III. Oturum: 19 Nisan 2026 Pazar – 15:00

2. Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

Dönem sonu başarı notunu belirleyecek olan final sınavları Haziran ayında yapılacak:

  • I. ve II. Oturum: 13 Haziran 2026 Cumartesi
  • III. Oturum: 14 Haziran 2026 Pazar

3. Bütünleme Sınavları

Final sınavlarından geçerli not alamayan veya notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için Temmuz ayı takvimi şu şekilde:

  • I. ve II. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi
  • III. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, sınav yerlerini ve oturum bilgilerini içeren Sınav Giriş Belgelerini sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alabilecekler.

Adım adım belge dökümü:

obs.ataaof.edu.tr adresine gidin.

T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Menüden "Sınav İşlemleri" kısmına tıklayın.

"Sınav Giriş Belgesi" seçeneğiyle belgenizi PDF olarak indirin veya çıktı alın.

Önemli Hatırlatma: Sınavlara girebilmek için fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesinin (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Pasaport) yanınızda bulunması zorunludur.

F.Bahçe'ye 65 milyon Euro'luk yıldız!
G.Saray'ın golcüsü City'den!
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
CHP'li Özgür Özel'in FETÖ/PKK bağlantılı kirli ağı deşifre oldu
R. Madrid'in kupa canavarı F.Bahçe'ye!
F.Bahçe'den Almanya'ya Kim Min-Jae çıkarması!
