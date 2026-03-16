Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Dünya ekonomisinin yönünü belirleyen kararlardan biri olan Federal Reserve (FED) faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalarda yatırımcılar, Mart 2026'da açıklanacak faiz kararını yakından takip ediyor. ABD Merkez Bankası'nın alacağı karar, özellikle altın fiyatları, dolar kuru ve borsa piyasaları üzerinde önemli etkilere sahip olabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar "FED faiz indirimi yapacak mı, faiz sabit mi kalacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 Mart FED faiz kararı açıklanma tarihi, toplantı takvimi ve piyasaların beklentileri…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu (FOMC), Mart ayında iki günlük bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantı sonrası piyasaların yönünü tayin edecek olan kritik karar dünya kamuoyu ile paylaşılacak. FED faiz kararı 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 21:00 (TSİ)'de açıklanacak.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI? PİYASA BEKLENTİLERİ

Piyasalar, 2026 yılının bu ilk bahar toplantısında FED'in nasıl bir adım atacağına dair ikiye bölünmüş durumda: Analistlerin bir kısmı, ABD ekonomisindeki soğuma sinyalleri ve enflasyonun %2 hedefine yaklaşması nedeniyle 25 baz puanlık bir "ince ayar" indirimi bekliyor.

Öte yandan, çekirdek enflasyondaki yapışkanlık ve güçlü seyreden hizmet sektörü verileri nedeniyle FED'in faizleri bu ay da sabit bırakarak "bekle-gör" stratejisini izleyebileceği öngörülüyor.