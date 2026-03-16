CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Arefe günü yarım gün mü? 19 Mart Perşembe resmi tatil mi?

Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlar arefe günü tatil mi, yarım gün mü? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bayramdan bir gün önceye denk gelen arefe günü, kamu kurumları ve birçok özel sektör çalışanı için farklı uygulamalar içerebiliyor. İşte 19 Mart arefe günü tatil mi, yarım gün mü? sorusunun detayları…

Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 13:55
Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların gündeminde arefe günü tatil mi? sorusu yer alıyor. Bayramdan önceki gün olarak bilinen arefe günü, Türkiye'de resmi takvimde yarım gün tatil olarak uygulanıyor. 2026 yılında 19 Mart Perşembe gününe denk gelen arefe günü, kamu kurumlarında ve birçok iş yerinde öğleye kadar çalışma, öğleden sonra tatil şeklinde uygulanacak. Böylece çalışanlar bayram hazırlıklarını daha rahat yapabilecek. İşte arefe günü tatil düzenlemesi ve detayları…

19 MART PERŞEMBE TATİL Mİ? AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre, arefe günü 19 Mart Perşembe günüdür.

BAYRAM NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günüdür.

19 MART PERŞEMBE YARIM GÜN MÜ?

Resmi tatil yönetmeliğine göre Ramazan Bayramı Arefesi olan 19 Mart Perşembe günü yarım gün resmi tatildir.

KAMU KURUMLARI VE BANKALAR TATİL Mİ?

Kamu kurumları ve bankalar sabah mesaiye başlayacak, öğleden sonra (saat 13.00 itibarıyla) tatile girecektir.

ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

İş yerinin anlaşmasına bağlı olarak genellikle öğleden sonra tatil uygulamasına geçilmektedir.

ECZANELER AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

19 Mart arefe günü öğleden sonra sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
