Arefe günü yarım gün mü? 19 Mart Perşembe resmi tatil mi?

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların gündeminde arefe günü tatil mi? sorusu yer alıyor. Bayramdan önceki gün olarak bilinen arefe günü, Türkiye'de resmi takvimde yarım gün tatil olarak uygulanıyor. 2026 yılında 19 Mart Perşembe gününe denk gelen arefe günü, kamu kurumlarında ve birçok iş yerinde öğleye kadar çalışma, öğleden sonra tatil şeklinde uygulanacak. Böylece çalışanlar bayram hazırlıklarını daha rahat yapabilecek. İşte arefe günü tatil düzenlemesi ve detayları…

19 MART PERŞEMBE TATİL Mİ? AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre, arefe günü 19 Mart Perşembe günüdür.

BAYRAM NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günüdür.

19 MART PERŞEMBE YARIM GÜN MÜ?

Resmi tatil yönetmeliğine göre Ramazan Bayramı Arefesi olan 19 Mart Perşembe günü yarım gün resmi tatildir.

KAMU KURUMLARI VE BANKALAR TATİL Mİ?

Kamu kurumları ve bankalar sabah mesaiye başlayacak, öğleden sonra (saat 13.00 itibarıyla) tatile girecektir.

ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

İş yerinin anlaşmasına bağlı olarak genellikle öğleden sonra tatil uygulamasına geçilmektedir.

ECZANELER AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

19 Mart arefe günü öğleden sonra sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.