14 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kime çıktı?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 14 Mart Cumartesi akşamı Sayısal Loto heyecanı zirve yaptı! Noter onayıyla tamamlanan çekilişin ardından kazandıran rakamlar belli oldu. Çekiliş sonucunda; 6 bilen, 5+1 bilen ve 5 bilen talihlilerin ikramiye dağılımı Milli Piyango Online üzerinden ilan edilecek. Eğer 6 bilen çıkmazsa, dev ikramiye bir sonraki çekiliş olan pazartesi gününe devredecek. İşte hayalleri süsleyen o büyük ikramiye rakamı ve 14 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişinin tüm detayları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Saat 21:30'da canlı yayında belirlenen numaralar, milyonlarca liralık dev ikramiyenin sahibini arıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 14 MART CUMARTESİ

24-32-40-43-46-77 Joker: 17 SüperStar: 87

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir. Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

Joker (süper star) özelliği vardır. Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir. 6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

İnternetten ya da bayiden oynanabilir. Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

