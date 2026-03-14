14 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kime çıktı?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 14 Mart Cumartesi akşamı Sayısal Loto heyecanı zirve yaptı! Noter onayıyla tamamlanan çekilişin ardından kazandıran rakamlar belli oldu. Çekiliş sonucunda; 6 bilen, 5+1 bilen ve 5 bilen talihlilerin ikramiye dağılımı Milli Piyango Online üzerinden ilan edilecek. Eğer 6 bilen çıkmazsa, dev ikramiye bir sonraki çekiliş olan pazartesi gününe devredecek. İşte hayalleri süsleyen o büyük ikramiye rakamı ve 14 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişinin tüm detayları...
SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Saat 21:30'da canlı yayında belirlenen numaralar, milyonlarca liralık dev ikramiyenin sahibini arıyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 14 MART CUMARTESİ
24-32-40-43-46-77 Joker: 17 SüperStar: 87
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:
- 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
- Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
- Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
- İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto oyununda;
- Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
- İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
- Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
- Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
- Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
- Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.