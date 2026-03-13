KADİR GECESİ NASIL ANLAŞILIR? Kadir Gecesi'nin belirtileri nelerdir?

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve meleklerin yeryüzüne akın ettiği Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on günü içerisinde gizlenmiştir. İslam kaynaklarında ve sahih hadislerde, bu müstesna gecenin bazı alametleri olduğu belirtilmiştir. Müslümanlar, Kadir Gecesi'nin nasıl anlaşıldığını ve belirtilerinin neler olduğunu merak ediyor. Peki, Kadir Gecesi nasıl anlaşılır, Kadir Gecesi belirtileri nelerdir? Kadir Gecesi hava nasıl olur? Detaylar haberimizde...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam alimleri, Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın 21, 23, 25 ve özellikle 27. gecelerinde aranması gerektiğini tavsiye etmiştir. Ancak Peygamber Efendimiz (s.a.s), bu gecenin gizli tutulmasının müminlerin her geceyi Kadir bilerek ibadet etmesi için bir rahmet olduğunu buyurmuştur.

KADİR GECESİ NASIL ANLAŞILIR?

KADİR GECESİ'NİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kadir Gecesi'nin sabahında güneş, ışınları gözü almayacak şekilde, soluk ve beyaz bir tepsi gibi doğar. O gece hava ne çok sıcak ne de çok soğuk olur; ılıman ve latif bir serinlik hakimdir. Manevi bir sükûnet ve huzur hissedilir. Gökyüzü berraktır, fırtına veya aşırı rüzgar beklenmez. Müminlerin kalbinde açıklanamayan bir ferahlık ve ibadet isteği uyanır. Bazı rivayetlerde, meleklerin yeryüzüne inmesi sebebiyle o gece köpek seslerinin ve gürültünün azaldığı ifade edilir.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi, kelime anlamı olarak "azamet", "şeref" ve "hüküm" manalarına gelir. Bu geceyi diğer tüm zamanlardan üstün kılan temel özellikler şunlardır: İnsanlığa rehber olarak gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayının bu müstesna gecesinde dünya semasına indirilmiş ve Peygamber Efendimiz'e (s.a.s) vahyedilmeye başlanmıştır.

Kadir Suresi'nde açıkça belirtildiği üzere, bu gece yapılan ibadetler, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan seksen üç yıllık (yaklaşık bin ay) bir ömürlük ibadetten daha sevaptır. Bu, müminler için sunulmuş muazzam bir manevi fırsattır. O gece şafak vaktine kadar melekler ve Cebrail (a.s), Allah'ın izniyle her türlü iş için yeryüzüne inerler. Bu durum, yeryüzünün manevi bir nurla kaplanması ve duaların bizzat melekler tarafından şahitlik edilmesi anlamına gelir. Kadir Gecesi, kalplerin yumuşadığı, dargınlıkların bittiği ve ruhların huzur bulduğu bir esenlik zamanıdır. Allah'ın rahmeti o gece her yeri kuşatır, günahkar kullar için bağışlanma kapıları sonuna kadar açılır.

"Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar müslümanın başına gelen her şeyi, Allah onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar." (Müslim, Birr 49)

İşte bu vesilelerden birisi de Kadir Gecesi… Allah (c.c.), bu gecenin önemiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir sure indirmiştir. Kur'an'ın doksan yedi suresi Kadir suresidir.

Bu sure hakkında İmam Kurtubi şöyle diyor:

"Müfessirlerin çoğunun görüşüne göre bu sure Medine'de inmiştir. Bunu es-Sa'le-bi zikretmiştir."

İmam Maverdi ise, bunun aksini nakletmektedir:

"Derim ki: ed-Dahhak'ın görüşü ile İbn Abbas'ın iki görüşünden birisine göre bu sûre Medine'de inmiştir. el-Vâkıdi'nin naklettiğine güre Medine'de inmiş ilk sûre budur. Beş âyettir."1

1. Doğrusu, Biz, onu Kadr gecesinde indirdik.

"Doğrusu, Biz, onu yani Kur'ân'ı indirdik. Her ne kadar bu sûrede henüz Kur'ân-i Kerim'den sözedilmemiş ise de mananın böyle olduğu bilinen bir husustur. Kur'ân'ın tamamı da zaten tek bir sûre gibidir. Yüce Allah, şöyle buyurmaktadır: "O Ramazan ayı ki Kur'ân onda indirilmiştir." (Bakara, 2/185) Bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır; "Hâ, Mim. Apaçık kitaba yemin olsun, ki şüphesiz Biz onu mübarek bir gecede indirdik." (ed-Du-han, 44/1-3) Bu buyrukta "mübarek gece"den kasıt, Kadir gecesidir.

Eş-Şabî dedi ki: Biz, Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirmeye başladık, demektir. Bir görüşe göre Cebrail (a.s.) Kur'ân'ı bir defada, toptan, Kadir gecesinde Levh-i Mahfuzdan dünya semasındaki Beytu'i-Izze'ye: indirmiştir. Cebrail, Kur'ân'ı yazıcı meleklere yazdırmış, daha sonra da Peygamber (s.a.a.)'a kısım kısım indirmeye devam etmiştir. Kur'ân'ın ilk nazil olmaya başlaması ile son nazil olun buyrukları arasında yirmi üç yıllık bir zaman geçmiştir. Bu açıklamayı İbn Abbas yapmıştır.

El-Maverdi'nin naklettiğine göre, İbn Abbas şöyle demiştir: Kur'ân Ramazan ayında. Kadir gecesinde, mübarek bir gecede, Allah tarafından bir defada, Levh-i Mahfuzdan dünya semasındaki yazıcı, şerefli meleklere indirilmiş, daha sonra yazıcı, şerefli melekler yirmi senelik bir zaman süresinde bunu peyderpey Cebrail'e bildirmiş, Cebrail de bunu Peygamber (s.a.s.)'a yirmi yıl süre içerisinde kısım kısım bildirmiştir, İbnul Arabi dedi ki: "Ancak bu açıklama batıldır. Çünkü Cebrail ile Allah arasında ayrıca bir vasıta olmadığı gibi, Cebrail ile Muhammed (s.a.s.) ikisine de selâm olsun- arasında bir vasıta yoktur."