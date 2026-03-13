CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 13 MART CUMA NAMAZI SAATLERİ | Cuma namazı bugün saat kaçta?

13 MART CUMA NAMAZI SAATLERİ | Cuma namazı bugün saat kaçta?

Bugün cuma namazı saat kaçta? 13 Mart 2026 Cuma günü camilere gidecek olan milyonlarca mümin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı cuma namazı vakitlerini araştırıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana başta olmak üzere 81 ilin cuma namazı saatleri ve ezan vakti...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 08:08
13 MART CUMA NAMAZI SAATLERİ | Cuma namazı bugün saat kaçta?

Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? 13 Mart 2026 Cuma günü milyonlarca Müslüman, Diyanet'in "Hak ve Hakikatin Temsilcileri: Peygamberler" konulu hutbesini dinlemek ve ibadetini eda etmek için camilere akın edecek. 13 Mart 2026 Cuma namazı saati ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma vakitleri. Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İşte, 81 ilin cuma namazı vakitleri, namazın kılınışı, rekat sayısı ve İstanbul, Ankara, İzmir ezan saatleri...

BÜYÜKŞEHİRLERDE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL: 13:19

ANKARA: 13:03

İZMİR: 13:26

BURSA: 13:19

ADANA: 12:54

ANTALYA: 13:13

KONYA: 13:04

DİYARBAKIR: 12:37

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Cuma namazı, öğle ezanının okunmasıyla birlikte camide cemaatle kılınır. Toplamda 10 rekat olan namazın; 4 rekat ilk sünneti, 2 rekat farzı (imamla) ve 4 rekat son sünneti bulunmaktadır. Namazın farzından önce okunan hutbe ile birlikte toplam süre yaklaşık 30-45 dakika arasında değişebilmektedir.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Cuma namazı cemaatle kılınması farz olan bir ibadettir ve toplamda 10 rekattır. Namazın tertibi şu şekildedir:

İlk Sünnet: 4 rekat.

Farz: 2 rekat (İmamla birlikte kılınır).

Son Sünnet: 4 rekat.

Namaz, öğle ezanı vaktinde camide cemaatle birlikte eda edilir. İşte sırasıyla cuma namazının kılınışı:

1. Cumanın İlk Sünneti (4 Rekat)

Öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya."

Kılınışı: Her rekatta Fatiha ve bir sure (zamm-ı sure) okunur. İkinci rekatın sonunda oturulur (Ettehiyyatü okunur) ve üçüncü rekata kalkılır. Dördüncü rekatın sonunda selam verilerek tamamlanır.

2. Cumanın Farzı (2 Rekat)

Cemaatle kılınması farzdır. Hutbe bittikten sonra müezzin kamet getirir ve imama uyulur.

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama."

1. Rekat: İmam tekbir alır ("Allahu Ekber"), eller bağlanır. Cemaat sadece Sübhaneke okur ve sessizce imamı dinler. Rükû ve secde imamla birlikte yapılır.

2. Rekat: İmam Fatiha ve sure okurken dinlenir. Rükû ve secdenin ardından oturulur; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunarak imamla birlikte selam verilir.

3. Cumanın Son Sünneti (4 Rekat)

Farz kılındıktan sonra kılınır.

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya."

Kılınışı: Tıpkı ilk sünnet gibi 4 rekat olarak kılınır ve selam verilerek 10 rekatlık temel cuma namazı tamamlanır.

13 Mart 2026 Cuma hutbesi

DİĞER
