Denizli deprem son dakika! AFAD duyurdu: Denizli'de korkutan deprem!

Denizli, 11 Mart Çarşamba gününe korkutan bir depremle başladı. AFAD'dan alınan bilgiye göre, Denizli'nin Buldan ilçesinin merkez üssü olarak belirlendiği sarsıntı, derinliği sebebiyle çevre illerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar arama motorlarında 'Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Hangi illerden hissedildi?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle 11 Mart Çarşamba tarihli Denizli depremine ilişkin tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 08:04 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 08:09
Son dakika deprem haberleri... AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Denizli, 11 Mart Çarşamba gününe depremle başladı. Sabahın ilk saatlerinde meydana gelen sarsıntının şiddeti 4,0 olarak ölçülürken derinliğinin düşük olması sebebiyle deprem, çevre illerde de paniğe sebep oldu. Özellikle Denizli'ye sınırı olan ilçelerde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, deprem hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Denizli depremi detayları...

DENİZLİ'DE KORKUTAN DEPREM

Denizli'nin Buldan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen deprem, bölgede endişeye neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11 Mart 2026 sabahı saat 07.42'de 4.0 büyüklüğünde bir yer sarsıntısının kaydedildiğini duyurdu. Depremin odak noktasının yerin sadece 5.24 kilometre derinliğinde olması, sarsıntının Buldan merkezi ve köylerinde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmesine yol açtı. Sabah mesaisine hazırlanan vatandaşların hissettiği sarsıntı sonrası, bölgedeki saha tarama çalışmaları anında başlatıldı. AFAD ve yerel yetkililerden gelen ilk bilgilere göre, can veya mal kaybına ilişkin henüz olumsuz bir ihbar ulaşmadığı bildirildi.

DENİZLİ DEPREMİ HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Merkez üssü Buldan olan deprem, Ege Bölgesi'ndeki komşu illerde de hissedildi. Sarsıntı başta Denizli il merkezi olmak üzere, Manisa'nın güney ilçeleri (Alaşehir, Sarıgöl), Aydın'ın doğu kesimleri (Buharkent, Nazilli) ve Uşak il genelinde hissedilir derecede etkili oldu. Özellikle depremin sığ derinlikte gerçekleşmesi, merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde sarsıntının kısa ama sert bir şekilde algılanmasına neden oldu.

DENİZLİ DEPREMİNE KANDİLLİ'DEN REVİZE

Sarsıntının ardından verilerini paylaşan Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Buldan'ın Yenicekent mevkisi olarak duyurdu. Kandilli verilerine göre, saat 07.42'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçülürken, derinliği ise 7.4 kilometre olarak revize edildi. AFAD'ın 5.24 kilometre olarak açıkladığı derinlik verisiyle küçük bir fark gösterse de, her iki kurumun da "sığ deprem" vurgusu sarsıntının neden bu kadar net hissedildiğini gözler önüne serdi. Kandilli ayrıca depremin yerel büyüklüğünü (ML) 3.7 olarak kaydederek sarsıntının bölgedeki sismik hareketliliğin bir parçası olduğunu bildirdi.

