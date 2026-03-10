CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Muğla kura sonuçları: Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Muğla kura sonuçları: Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde heyecan Muğla ile devam ediyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Muğla merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 6 bin 417 konutun hak sahipleri, 9 Mart 2026 Pazartesi günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Binlerce vatandaşın ekran başında takip ettiği kura çekiminin ardından, asil ve yedek isim listeleri erişime açıldı. İşte e-Devlet TOKİ sonuç sorgulama ekranı ve Muğla TOKİ kura sonuçları isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 13:31
TOKİ Muğla kura sonuçları: Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Muğla için beklenen an geldi. 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de başlayan kura çekimi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi gereği canlı yayında düzenlenen törenle, Muğla merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 6 bin 417 konutun yeni sahipleri belirlendi. Kura sonuçlarının noter onayından geçmesinin ardından asil ve yedek isim listeleri dijital platformlar üzerinden vatandaşların erişimine sunuldu. İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları ve ilçelere göre asil ve yedekler isim listeleri...

👉TOKİ Muğla kura sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın👈

TOKİ Muğla kura sonuçları 2026

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Muğla'da noter huzurunda tamamlanan çekilişin ardından, hak sahibi olup olmadığını merak eden vatandaşlar için sorgulama ekranları erişime açıldı. Kura sonuçlarını ve asil/yedek isim listesini öğrenmek için iki güvenilir kanal bulunuyor:

1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama: En hızlı ve resmi yöntem e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamadır. Adımları şu şekilde izleyebilirsiniz:

  • turkiye.gov.tr adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın.

  • T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

  • Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" yazın ve sunulan hizmetler arasından "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" seçeneğine tıklayın.

  • Açılan ekranda Muğla projesi için başvurunuzun sonucunu (Asil, Yedek veya Hak Sahibi Olamadı) anında görebilirsiniz.

2. TOKİ Resmi İnternet Sitesi

TOKİ'nin kendi web sitesi üzerinden de isim listelerine ulaşmak mümkün:

  • www.toki.gov.tr adresine giriş yapın.

  • Ana sayfada yer alan "Satış ve Kura" sekmesi altındaki "Kura Sonuçları" bölümüne tıklayın.

  • Burada yer alan "Hak Sahibi Kimlik No" alanına bilgilerinizi girerek sorgulama yapabilir veya ilçe bazlı yayınlanan PDF isim listelerini indirerek kontrol sağlayabilirsiniz.

TOKİ Muğla asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

MUĞLA TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kura çekiminde belirlenen 6 bin 417 asil hak sahibinin yanı sıra, projedeki konut sayısının belirli bir yüzdesi kadar (genellikle %5 veya %10) yedek aday da seçildi. Asil adayların haklarından vazgeçmesi veya şartları sağlamaması durumunda, konut alma sırası bu yedek adaylara geçecek.

MUĞLA MERKEZ (MENTEŞE) 5400 konut | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

BODRUM 500 konut | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

FETHİYE 150 konut | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

KAVAKLIDERE 50 konut | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

KÖYCEĞİZ 42 konut | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

MİLAS 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

SEYDİKEMER 75 konut | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

F.Bahçe'de flaş gerçek! Cherif ve Tedesco...
F.Bahçe'ye çok konuşulacak transfer!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
İBB'yi soyan CHP'lilerin yargılandığı davada ikinci gün! İmamoğlu yine Silivri'yi karıştırdı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş gerçek! Cherif ve Tedesco... F.Bahçe'de flaş gerçek! Cherif ve Tedesco... 12:56
Trendyol 1. Lig hakemleri açıklandı! Trendyol 1. Lig hakemleri açıklandı! 12:44
Göztepe'de galibiyet arayışı! Göztepe'de galibiyet arayışı! 12:28
Klasik Yay Milli Takımı'nın kadrosu! Klasik Yay Milli Takımı'nın kadrosu! 12:23
Galatasaray Daikin'in rakibi CSO Voluntari! Galatasaray Daikin'in rakibi CSO Voluntari! 12:15
Fenerbahçe Medicana'da Savino Del Bene mesaisi! Fenerbahçe Medicana'da Savino Del Bene mesaisi! 12:08
Daha Eski
TRT 1 CANLI İZLE: Galatasaray-Liverpool TRT 1 CANLI İZLE: Galatasaray-Liverpool 11:51
Özbek'ten prim kararı! Liverpool maçları için... Özbek'ten prim kararı! Liverpool maçları için... 11:39
Eczacıbaşı Dynavit'in Şampiyonlar Ligi sınavı! Eczacıbaşı Dynavit'in Şampiyonlar Ligi sınavı! 11:35
Adem Bona'dan 8 sayı! Adem Bona'dan 8 sayı! 11:30
Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti! Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti! 11:23
F.Bahçe'ye çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'ye çok konuşulacak transfer! 11:16