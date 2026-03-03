CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS sınav ve başvuru tarihleri!

KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS sınav ve başvuru tarihleri!

2026 KPSS başvuru tarihleri belli oldu! KPSS Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak? Adaylar sınav tarihleri ve başvuru süreçlerini araştırıyor. 2026 KPSS sınavı, kamu personeli olmayı hedefleyen binlerce aday için büyük önem taşıyor. Başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve detaylı bilgiler haberimizde.

KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS sınav ve başvuru tarihleri!

KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? Kamu personeli olmayı hedefleyen adaylar, KPSS Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim sınavları için başvuru tarihlerini merakla araştırıyor. 2026 KPSS süreci, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday için büyük önem taşıyor. Bu nedenle başvuru tarihleri, sınav takvimi ve kılavuz bilgileri yakından takip ediliyor. 2026 KPSS sınav tarihleri ve başvuru süreci hakkında tüm bilgiler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi duyurularına göre derlendi. KPSS lisans ve ön lisans başvuruları ne zaman? KPSS ne zaman yapılacak? sorularının cevabı merak ediliyor. Adaylar başvuru tarihlerini kaçırmamak ve sınav hazırlıklarını doğru şekilde planlayabilmek için ÖSYM'nin güncel takvimini takip etmeli. Ayrıca sınav başvuru ücreti, başvuru şartları, gerekli belgeler ve başvuru ekranı ile ilgili tüm bilgiler de haberimizde paylaşıldı.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos 2026 - 8 Eylül 2026

KPSS Ortaöğretim sınavına başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacaktır. Adayların başvuru sırasında gerekli tüm belgeleri eksiksiz şekilde sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde uygulanacaktır. Adayların sınav günü geçerli kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Sonuçların Açıklanması: 19 Kasım 2026

Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Sınav ise 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz 2026 - 10 Ağustos 2026

Ön lisans adayları başvurularını ÖSYM'nin çevrimiçi sistemi üzerinden gerçekleştirecek ve gerekli belgeleri eksiksiz sunacaktır.

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Sınav tek oturumda yapılacak olup, adayların sınav günü kimlik ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sonuçların Açıklanması: 30 Ekim 2026

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden öğrenebileceklerdir.

2026 KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri: 1 Temmuz - 13 Temmuz 2026

Lisans düzeyinde adaylar başvurularını ÖSYM portalı üzerinden yapacak ve başvuru sırasında tüm bilgilerini eksiksiz gireceklerdir.

Sınav Tarihleri:

Genel Yetenek - Genel Kültür: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi Testi:

Oturum: 12 Eylül 2026

Oturum: 13 Eylül 2026

Sonuçların Açıklanması: 7 Ekim 2026

Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

KPSS LİSANS BAŞVURUSU VE SINAVI NE ZAMAN?

KPSS lisans başvuruları 1 Temmuz-13 Temmuz arasında yapılacak. 2026 KPSS lisans Genel Yeterlilik ve Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.

2026 KPSS DHBT (DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ) BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri: 22 - 30 Eylül 2026

DHBT'ye başvurular ÖSYM'nin başvuru sistemi üzerinden yapılacak ve adayların başvuru sırasında gerekli belgeleri eksiksiz sunmaları gerekmektedir.

Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026

Sınav tek oturumda uygulanacaktır.

Sonuçların Açıklanması: 25 Kasım 2026

Sonuçlar ÖSYM tarafından ilan edilecektir.

KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS DHBT başvuruları 22-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. DHBT ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

