Haberler Haberler Bugün gram altın ne kadar? 3 Mart 2026 Kapalı Çarşı altın fiyatları

Canlı altın fiyatları 3 Mart 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle gram altın fiyatı, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını alış-satış rakamları merak konusu oldu. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve dolar kurundaki hareketlilik, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 07:01
3 Mart 2026 canlı altın fiyatları yatırımcıların odağında. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın fiyatı, ons altındaki hareketlilik ve döviz kuruna bağlı olarak değişim gösteriyor. Kapalı Çarşı'da gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinin güncel fiyatları araştırılıyor. Alış ve satış rakamları arasındaki fark da yatırımcıların dikkat ettiği konular arasında bulunuyor. Kapalı Çarşı altın fiyatları anlık olarak güncellenirken, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da merak ediliyor. "Gram altın bugün kaç TL?" sorusunun yanıtı ve güncel alış-satış fiyatları haberimizde yer alıyor.

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.585,98 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.587,07 TL

3 MART SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,95 (Alış) - 43,98 (Satış)

◼EURO: 51,44 (Alış) - 51,48 (Satış)

◼STERLİN: 58,96 (Alış) - 59,02 (Satış)

Kapalı Çarşı altın fiyatları 3 Mart 2026

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Uzmanlar, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları ve küresel enflasyon verilerinin de altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Özellikle ons altındaki yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde gram altında da yeni zirveler görülebileceği ifade ediliyor.

Altın fiyatları canlı kur takibi | Gram altın ne kadar?

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (3 MART 2026)

Gram Altın Alış: 7.585,98₺

Gram Altın Satış: 7.587,07₺

Çeyrek Altın Alış: 12.323,00₺

Çeyrek Altın Satış: 13.573,00₺

Yarım Altın Alış: 24.646,00₺

Yarım Altın Satış: 25.130,00₺

Tam Altın Alış: 48.852,90₺

Tam Altın Satış: 49.934,78₺

Ata Altın Alış: 50.379,56₺

Ata Altın Satış: 51.772,87₺

22 Ayar Bilezik Alış: 7.585,98₺

22 Ayar Bilezik Satış: 7.587,07₺

Gümüş Alış: 127,31₺

Gümüş Satış: 127,43₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 3 Mart Salı günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

