Haberler Haberler BİM 6 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bim’de 6 Mart Cuma neler var?

BİM 6 Mart 2026 kataloğu yayınlandı! Peki, Bim'de Cuma günü hangi ürünler indirimde? Tüm aktüel ürünlerin yer aldığı katalog, elektronikten gıdaya, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar birçok fırsatı içeriyor. BİM afişi sayesinde hangi ürünlerin satışa çıkacağı ve hangi fiyat avantajlarını sunacağı önceden görülebiliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 13:51 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 11:43
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 MART CUMA 2026

Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi: 5.490 TL

Heifer Power X Şarjlı Süpürge: 6.750 TL

Polosmart Hava Üflemeli Saç Düzleştirici: 2.990 TL

PiranTech Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı: 1.790 TL

Homendra 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 1.999 TL

Homendra Ekmeklikli Mutfak Dolabı: 1.499 TL

Ören Bayan Yumak Çeşitleri: 85 TL - 89 TL

Kabin Boy Valiz Kılıfı: 129 TL

Bonera Desenli Emaye Kızartma Tenceresi: 429 TL

Heifer Bella Gusto Stand Mikser: 5.490 TL

Benante Desenli Fırın Kabı: 599 TL

Paşabahçe 2'li Oval Servis Tabağı: 99 TL

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
