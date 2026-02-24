Mersin iftar vakti 2026: Mersin sahur ve imsak saatleri (Diyanet İmsakiye)

On bir ayın sultanı Ramazan, 2026 yılında Şubat ayının bereketli serinliğiyle kapımızı çaldı. Mersin'de milyonlarca Müslüman, manevi huzur ikliminde oruç ibadetini yerine getirmek için sahur ve iftar sofralarına oturuyor. Mersin'in geniş coğrafyasında, her ilçede vatandaşlar 'Bugün Mersin'de ezan saat kaçta okunacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi, ibadetlerini vaktinde eda etmek isteyen Mersinliler için en güvenilir rehber niteliğinde. Ramazan ayının bu önemli gününde iftar ve sahur vakitlerini güncel verilerle sizler için derledik.

MERSİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ 2026

Mersin 24 Şubat iftar saati: 18.37 Mersin 25 Şubat iftar saati: 05.52

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Diyanet'in temel bilgilendirmelerine göre; oruçluyken bilerek bir şey yemek, içmek veya cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar. Ayrıca ağza giren yağmur, kar veya dışarıdan gelen bir su damlasının isteyerek yutulması da orucu sakatlayan durumlardır. Bu gibi durumlarda orucun bozulması halinde gününe gün kaza veya duruma göre kefaret gerekebilir.

ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR: NELER SERBEST?

Pek çok vatandaşın tereddütte kaldığı bazı durumlar aslında orucu bozmaz. İşte onlardan birkaçı:

Unutarak bir şey yemek veya içmek (Hatırlandığı an bırakılmalıdır).

Misvak kullanmak veya diş fırçalamak (Macun yutulmamalıdır).

Göz damlası kullanmak veya parfümlenmek.

Banyo yapmak veya duş almak.

ORUÇ TUTMANIN SEVABI VE FAZİLETİ NEDİR?

İslam dininin beş şartından biri olan oruç, sadece aç kalmak değil; nefsi terbiye etme ve sabrı öğrenme sürecidir. Hadis-i Şeriflerde buyurulduğu üzere, "Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır." Oruç tutan kimse, hem bedenen temizlenir hem de yardımlaşma duygusunu pekiştirerek manevi huzura erişir.

KİMLER ORUÇ TUTAMAZ?

İslam dini kolaylık dinidir. Bu nedenle bazı durumlarda kişilerin oruç tutmamasına müsaade edilmiştir:

Hastalık: Oruç tuttuğunda sağlığı tehlikeye girecek olanlar.

Oruç tuttuğunda sağlığı tehlikeye girecek olanlar. Yolculuk: Seferî sayılan (yaklaşık 90 km ve üzeri yolculuk yapan) kişiler.

Seferî sayılan (yaklaşık 90 km ve üzeri yolculuk yapan) kişiler. Yaşlılık : Oruç tutmaya takati yetmeyecek kadar yaşlı olanlar.

: Oruç tutmaya takati yetmeyecek kadar yaşlı olanlar. Hamilelik ve Emzirme: Kendisinin veya bebeğinin sağlığından endişe eden anneler.

ORUÇ TUTAMAYANLAR NE YAPMALI?

Eğer bir kişi geçici bir sebeple (hastalık, yolculuk) oruç tutamıyorsa, bu günleri Ramazan sonrasında uygun olduğu bir vakitte kaza etmelidir. Ancak iyileşme ümidi olmayan bir hastalığa sahip olanlar veya çok yaşlı olanlar, tutamadıkları her gün için bir fakiri doyuracak miktar olan fidye miktarını ödemelidirler.