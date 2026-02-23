CANLI SKOR ANA SAYFA
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adaylar sonuç tarihini merak ediyor. Sınavın ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak resmi duyuruya çevrildi. “ÖGG sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?” sorusu arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 10:58
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adaylar sonuç tarihini merak ediyor. Sınavın ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak resmi duyuruya çevrildi. 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının açıklanması için planlanan tarih, sınav takviminde belirtilen gün olarak duyuruluyor. Adaylar sonuçlarını EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. "ÖGG sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?" sorusu arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2026)

ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre, sonuçların açıklanmasının planlandığı tarih 13 Mart 2026 olarak duyuruldu. Adaylar, sonuçlarını EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

ÖGG YAZILI SINAV İTİRAZ SÜRECİ

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar için itiraz süreci başlayacak. Yazılı sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adaylar, 14-18 Mart 2026 tarihleri arasında itiraz ücretini yatırarak başvuruda bulunabilecek. Yapılan itirazların değerlendirilmesinin ardından, yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih ise 18 Mart 2026 olarak açıklandı.

ÖGG SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden veya Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sayfasından online olarak görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında adayların yazılı sınav puanları ve başarı durumları yer alacak. ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklandığında, belge işlemleri ve sonraki süreçle ilgili detaylar da yine EGM tarafından duyurulacak. Adayların resmi kaynakları takip etmeleri önem taşıyor.

Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?
F.Bahçe yönetiminden motivasyon hamlesi!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
AK Parti'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin tehditlerine sert tepki: Kökten reddediyoruz
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
