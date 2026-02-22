CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Kocaeli iftar vakti 2026: Kocaeli sahur ve imsak saatleri (Diyanet İmsakiye)

Kocaeli iftar vakti 2026: Kocaeli sahur ve imsak saatleri (Diyanet İmsakiye)

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimi başkentte hissedilmeye başlandı. Kocaeli'de ikamet eden vatandaşlar, ibadetlerini eda etmek için günün en kritik saatlerini; yani sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Sadece aç kalmak değil; niyetle başlayan ve ruhu disipline eden bir ibadet olan oruç, hanelere bereket ve huzur yağdırırken bazı soruları da beraberinde getirdi. Peki, Kocaeli'de iftar ne zaman açılacak? Sahur ne zaman yapılacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Kocaeli imsakiye bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 14:49 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 07:08
Kocaeli iftar vakti 2026: Kocaeli sahur ve imsak saatleri (Diyanet İmsakiye)

On bir ayın sultanı Ramazan, 2026 yılında Şubat ayının bereketli serinliğiyle kapımızı çaldı. Kocaeli'de milyonlarca Müslüman, manevi huzur ikliminde oruç ibadetini yerine getirmek için sahur ve iftar sofralarına oturuyor. Kocaeli'nin geniş coğrafyasında, her ilçede vatandaşlar 'Bugün Kocaeli'de ezan saat kaçta okunacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi, ibadetlerini vaktinde eda etmek isteyen Kocaelililer için en güvenilir rehber niteliğinde. Ramazan ayının bu önemli gününde iftar ve sahur vakitlerini güncel verilerle sizler için derledik.

KOCAELİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ 2026

Kocaeli iftar ve sahur vakitleri 2026

👉Kocaeli 2026 İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN👈

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Diyanet'in temel bilgilendirmelerine göre; oruçluyken bilerek bir şey yemek, içmek veya cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar. Ayrıca ağza giren yağmur, kar veya dışarıdan gelen bir su damlasının isteyerek yutulması da orucu sakatlayan durumlardır. Bu gibi durumlarda orucun bozulması halinde gününe gün kaza veya duruma göre kefaret gerekebilir.

Kocaeli iftar ve sahur vakitleri 2026

ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR: NELER SERBEST?

  • Pek çok vatandaşın tereddütte kaldığı bazı durumlar aslında orucu bozmaz. İşte onlardan birkaçı:
  • Unutarak bir şey yemek veya içmek (Hatırlandığı an bırakılmalıdır).
  • Misvak kullanmak veya diş fırçalamak (Macun yutulmamalıdır).
  • Göz damlası kullanmak veya parfümlenmek.
  • Banyo yapmak veya duş almak.

Kocaeli iftar ve sahur vakitleri 2026

ORUÇ TUTMANIN SEVABI VE FAZİLETİ NEDİR?

İslam dininin beş şartından biri olan oruç, sadece aç kalmak değil; nefsi terbiye etme ve sabrı öğrenme sürecidir. Hadis-i Şeriflerde buyurulduğu üzere, "Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır." Oruç tutan kimse, hem bedenen temizlenir hem de yardımlaşma duygusunu pekiştirerek manevi huzura erişir.

KİMLER ORUÇ TUTAMAZ?

İslam dini kolaylık dinidir. Bu nedenle bazı durumlarda kişilerin oruç tutmamasına müsaade edilmiştir:

  • Hastalık: Oruç tuttuğunda sağlığı tehlikeye girecek olanlar.
  • Yolculuk: Seferî sayılan (yaklaşık 90 km ve üzeri yolculuk yapan) kişiler.
  • Yaşlılık: Oruç tutmaya takati yetmeyecek kadar yaşlı olanlar.
  • Hamilelik ve Emzirme: Kendisinin veya bebeğinin sağlığından endişe eden anneler.

Kocaeli iftar ve sahur vakitleri 2026

ORUÇ TUTAMAYANLAR NE YAPMALI?

Eğer bir kişi geçici bir sebeple (hastalık, yolculuk) oruç tutamıyorsa, bu günleri Ramazan sonrasında uygun olduğu bir vakitte kaza etmelidir. Ancak iyileşme ümidi olmayan bir hastalığa sahip olanlar veya çok yaşlı olanlar, tutamadıkları her gün için bir fakiri doyuracak miktar olan fidye miktarını ödemelidirler.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Sörloth sesleri!
G.Saray'dan tepki paylaşımı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Milletin adamı! Kayacık ailesi iftarda ağırladıkları Başkan Erdoğan'ın samimiyetini anlattı: Hayal edemezdik soframıza geldi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Puan kaybı sonrası gözler Tedesco'da!
G.Saray, Konya'dan eli boş döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı detayları Gaziantep FK-Trabzonspor maçı detayları 07:44
G.Saray'dan tepki paylaşımı! G.Saray'dan tepki paylaşımı! 01:08
Buruk: Büyük bir komedi Buruk: Büyük bir komedi 01:08
G.Saray, Konya'dan eli boş döndü! G.Saray, Konya'dan eli boş döndü! 01:08
Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu 01:08
Osimhen'e flaş yanıt: TikTok olayı... Osimhen'e flaş yanıt: TikTok olayı... 01:08
Daha Eski
Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! 01:08
Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Zubkov... Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Zubkov... 01:08
Alanya'da kazanan RAMS Başakşehir! Alanya'da kazanan RAMS Başakşehir! 01:08
Jhon Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! Jhon Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! 01:08
G.Saray'da o isme sürpriz talip! G.Saray'da o isme sürpriz talip! 01:08
Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! 01:08