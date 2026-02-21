CANLI SKOR ANA SAYFA
Antalya iftar vakti 2026: Antalya sahur ve imsak saatleri (Diyanet İmsakiye)

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimi başkentte hissedilmeye başlandı. Antalya'da ikamet eden vatandaşlar, ibadetlerini eda etmek için günün en kritik saatlerini; yani sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Sadece aç kalmak değil; niyetle başlayan ve ruhu disipline eden bir ibadet olan oruç, hanelere bereket ve huzur yağdırırken bazı soruları da beraberinde getirdi. Peki, Antalya'da iftar ne zaman açılacak? Sahur ne zaman yapılacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Antalya imsakiye bilgileri...

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 14:41 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 14:54
On bir ayın sultanı Ramazan, 2026 yılında Şubat ayının bereketli serinliğiyle kapımızı çaldı. Antalya'da milyonlarca Müslüman, manevi huzur ikliminde oruç ibadetini yerine getirmek için sahur ve iftar sofralarına oturuyor. Antalya'nın geniş coğrafyasında, her ilçede vatandaşlar 'Bugün Antalya'da ezan saat kaçta okunacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi, ibadetlerini vaktinde eda etmek isteyen Antalyalılar için en güvenilir rehber niteliğinde. Ramazan ayının bu önemli gününde iftar ve sahur vakitlerini güncel verilerle sizler için derledik.

ANTALYA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ 2026

👉ANTALYA 2026 İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN👈

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Diyanet'in temel bilgilendirmelerine göre; oruçluyken bilerek bir şey yemek, içmek veya cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar. Ayrıca ağza giren yağmur, kar veya dışarıdan gelen bir su damlasının isteyerek yutulması da orucu sakatlayan durumlardır. Bu gibi durumlarda orucun bozulması halinde gününe gün kaza veya duruma göre kefaret gerekebilir.

ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR: NELER SERBEST?

  • Pek çok vatandaşın tereddütte kaldığı bazı durumlar aslında orucu bozmaz. İşte onlardan birkaçı:
  • Unutarak bir şey yemek veya içmek (Hatırlandığı an bırakılmalıdır).
  • Misvak kullanmak veya diş fırçalamak (Macun yutulmamalıdır).
  • Göz damlası kullanmak veya parfümlenmek.
  • Banyo yapmak veya duş almak.

ORUÇ TUTMANIN SEVABI VE FAZİLETİ NEDİR?

İslam dininin beş şartından biri olan oruç, sadece aç kalmak değil; nefsi terbiye etme ve sabrı öğrenme sürecidir. Hadis-i Şeriflerde buyurulduğu üzere, "Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır." Oruç tutan kimse, hem bedenen temizlenir hem de yardımlaşma duygusunu pekiştirerek manevi huzura erişir.

KİMLER ORUÇ TUTAMAZ?

İslam dini kolaylık dinidir. Bu nedenle bazı durumlarda kişilerin oruç tutmamasına müsaade edilmiştir:

  • Hastalık: Oruç tuttuğunda sağlığı tehlikeye girecek olanlar.
  • Yolculuk: Seferî sayılan (yaklaşık 90 km ve üzeri yolculuk yapan) kişiler.
  • Yaşlılık: Oruç tutmaya takati yetmeyecek kadar yaşlı olanlar.
  • Hamilelik ve Emzirme: Kendisinin veya bebeğinin sağlığından endişe eden anneler.

ORUÇ TUTAMAYANLAR NE YAPMALI?

Eğer bir kişi geçici bir sebeple (hastalık, yolculuk) oruç tutamıyorsa, bu günleri Ramazan sonrasında uygun olduğu bir vakitte kaza etmelidir. Ancak iyileşme ümidi olmayan bir hastalığa sahip olanlar veya çok yaşlı olanlar, tutamadıkları her gün için bir fakiri doyuracak miktar olan fidye miktarını ödemelidirler.

