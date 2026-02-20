ÖGG sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 ÖGG sınav tarihi ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar için 2026 ÖGG sınav tarihi merak konusu oldu. "ÖGG sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden sınav giriş belgesini indirerek çıktısını alabiliyor. Sınava girişte fotoğraflı kimlik belgesi ile birlikte giriş belgesinin ibraz edilmesi gerekiyor. Peki, ÖGG sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 ÖGG sınav tarihi ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav tarihi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre sınav, 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde uygulanacak olan sınava binlerce aday katılım sağlayacak. Sınav, çoktan seçmeli test usulüyle yapılacak ve adayların belirlenen saatte sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih ise 13 Mart 2026 olarak duyuruldu. Adaylar sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından başarılı olan adaylar, sertifika işlemlerini başlatabilecek.

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav giriş belgeleri ÖGNET sistemi üzerinden erişime açılıyor. Adaylar, ÖGNET sayfasına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebiliyor ve sınav giriş belgelerinin çıktısını alabiliyor. Giriş belgesi üzerinde adayın sınav merkezi, salon bilgisi, sınav saati ve kimlik bilgileri yer alıyor.

Sınav günü adayların yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya pasaport) ile birlikte sınav giriş belgesinin çıktısını bulundurmaları zorunlu olacak. Belgeleri eksik olan adaylar sınava alınmayacak.

Adayların sınav saatinden en az 1 saat önce sınav merkezinde hazır bulunmaları ve sınav kurallarına dikkat etmeleri önem taşıyor. 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavına girecek adayların, sınav öncesinde ÖGNET üzerinden giriş belgelerini kontrol etmeleri gerekiyor.

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ