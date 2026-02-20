HIRKA-İ ŞERİF ZİYARET SAATLERİ 2026: Hırka-i Şerif nerede, nasıl gidilir?

Hırka-i Şerif, Ramazan ayı dolayısıyla İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'ın ilk cuma günü düzenlenen törenle ziyaret süreci başladı. Manevi değeri büyük olan kutsal emanet, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Ramazan ayı boyunca binlerce kişinin ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, özellikle İstanbul ve çevre illerden gelen vatandaşların yanı sıra yurt dışından gelen misafirler tarafından da ziyaret ediliyor.

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARET SAATLERİ 2026

Ramazan ayı boyunca Hırka-i Şerif belirlenen saatler arasında ziyaret edilebilecek:

Hafta içi: 10.00 – 17.00

Hafta sonu: 09.00 – 17.30

Ziyaretler gün boyunca yoğunluk durumuna göre düzenli şekilde gerçekleştirilecek.

KADİR GECESİ VE ARİFE GÜNÜ ÖZEL PROGRAMI

16 Mart Kadir Gecesi'nde ziyaret süresi uzatılacak. Teravih namazının ardından ziyaretler saat 03.00'e kadar devam edecek. Ramazan Bayramı arifesinde ise ikindi namazının ardından yapılacak dua ile ziyaret programı sona erecek.

ENGELLİ VE YAŞLI ZİYARETÇİLERE KOLAYLIK

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler için özel düzenleme yapıldığı belirtildi. Bu ziyaretçiler, sıra beklemeden görevli refakatinde ve asansör kullanarak Hırka-i Şerif'i ziyaret edebilecek. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşların, yoğunluk oluşabileceği için erken saatlerde camiye gelmeleri tavsiye ediliyor.