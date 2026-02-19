CANLI SKOR ANA SAYFA
Togg'dan Türk basketboluna destek

Togg'dan Türk basketboluna destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek verdiği yerli otomobil markası Togg ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) arasında milli takımlar ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

19 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Togg'dan Türk basketboluna destek

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen sponsorluk imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu iş birliğine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Türkoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye'nin otomobili' vizyonunun Togg markasıyla hayata geçmiş olması, ülkemizin üretim gücüne ve teknoloji alanındaki iddiasına duyduğu güvenin en somut göstergelerinden biridir. Bu vizyon, yalnızca bir otomobil üretme hedefi değil; aynı zamanda Türkiye'nin kendi markalarıyla küresel ölçekte söz sahibi olma iradesinin en önemli ifadesidir.

Yerli markalarımızın güçlenerek spora ve Türk basketboluna destek veren bir konuma ulaşması da bu kararlı yaklaşımın en doğal sonucudur. Türk basketboluna duydukları güven ve milli takımlarımıza verdikleri güçlü katkı için Togg Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Tosyalı'ya ve tüm Togg ailesine en içten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu iş birliğinin hem Togg'a hem de Türk basketboluna hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

