Sahur duası | İlk sahur gecesi nasıl dua edilir? Peygamber Efendimiz'in sahur duası

İslam dünyasının büyük bir hasretle beklediği, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'e nihayet kavuştuk. Bu gece, evlerde ışıkların huzurla yanacağı, mutfaklardan mis gibi sahur kokularının yükseleceği ve aile fertlerinin aynı dua etrafında kenetleneceği o mukaddes 'ilk sahur' vakti yaşanacak. İslam literatüründe duaların reddedilmediği, gökyüzünden rahmetin sağanak sağanak indiği müjdelenen 'seher vakti', ilk orucun niyetleriyle şereflenecek. Bu gece yapılacak olan ilk niyet, sadece aç kalmaya değil; kötü söze, harama ve nefsani arzulara karşı da bir kalkan oluşturacak. Peki, bu mübarek saatleri en verimli şekilde değerlendirmek için hangi zikirleri çekmeli, sahur duasında nelere dikkat etmeli? İşte, 2026 yılının ilk sahuruna özel dualar ve Peygamber Efendimiz'in sahur duası...

SAHURDA OKUNACAK DUALAR

Diyanet İşleri Başkanlığı, sahur vaktinin müminin Rabbiyle bağını güçlendirdiği en özel zaman dilimlerinden biri olduğunu vurgular. Sahurda okunacak duaların başında, orucun temel şartı olan niyet gelir. Diyanet'e göre kalben yapılan niyet yeterli olsa da, dil ile şu şekilde ikrar edilmesi sünnettir: Niyet ettim Allah rızası için yarınki Ramazan orucunu tutmaya.

Ayrıca sahur sofrasında yemekten önce ve sonra şükür duaları edilmesi, hanenin bereketini artırır. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) sahur yemeği için buyurduğu "Sahur yapın, zira sahurda bereket vardır" hadis-i şerifini tefekkür ederek; "Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim" ile yemeğe başlamak ve sonunda "Elhamdülillah" diyerek şükretmek, bu vaktin en temel duası kabul edilir.

İLK SAHUR GECESİNDE OKUNACAK DUA

On bir ayın sultanına 'merhaba' dediğimiz bu ilk gecede, eller semaya çok daha büyük bir heyecanla açılır. İlk sahur gecesine özel olarak, günahların affı ve Ramazan ayının hayırla tamamlanması için şu duanın okunması tavsiye edilir:

"Allah'ım! Bu mübarek Ramazan ayının ilk sahurunda Senin huzuruna geldik. Bizi bu aya ulaştırdığın gibi, bayrama da günahlarımızdan arınmış bir şekilde ulaştır. Tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları ve yapacağımız tüm ibadetleri katında kabul eyle. Soframıza bereket, kalbimize huzur, vatanımıza ve İslam alemine selamet ver. Amin."

Diyanet, özellikle bu gece seher vaktinde yapılan duaların, gökyüzü kapılarının açık olduğu bir ana denk geldiğini ve gönülden gelen her yakarışın çok kıymetli olduğunu hatırlatmaktadır.

SAHURDA ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER

Sahur vakti, sadece bedenin doyurulduğu bir zaman değil, aynı zamanda zikirle ruhun cilalandığı bir 'seher' vaktidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarında ve manevi rehberlerde sahurda çekilmesi tavsiye edilen en faziletli zikirler şunlardır:

İstiğfar: "Estağfirullah el-Azim ve etubü ileyh" (Allah'tan bağışlanma dilerim ve O'na tövbe ederim). Günahların affı için sahur vakti en uygun zamandır.

Kelime-i Tevhid: "La ilahe illallah" (Allah'tan başka ilah yoktur). Zikirlerin en faziletlisi olarak kabul edilir.

Salavat-ı Şerife: "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed." Peygamber Efendimiz'e selam göndererek şefaatine nail olma duasıdır.

Tesbih: "Sübhanallahi ve bihamdihi, sübhanallahi'l-azim." (Allah'ı hamd ile tesbih ederim, yüce Allah'ı her türlü noksanlıktan tenzih ederim).

Sahur yemeğinden sonra imsak vaktine kadar geçen sürede bu zikirlerle meşgul olmak, oruçlu geçirilecek günün manevi enerjisini ve sabrını artıracaktır.

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V), doğrudan sahur için tek bir "metin" şeklinde reçete ettiği zorunlu bir dua yoktur; ancak sahur vaktinin bizzat kendisi için yaptığı çok önemli tavsiyeler ve bu mübarek vakitlerde okuduğu bazı dualar vardır. Diyanet kaynaklarında da belirtildiği üzere, Efendimiz'in sahur iklimindeki tutumunu şu başlıklarla özetleyebiliriz:

1. Sahurun Bereketi İçin Şükür: Efendimiz, sahurun kendisini bir nimet olarak görür ve şöyle buyururdu: "Sahur yapın, zira sahurda bereket vardır." (Buhârî, Savm, 20). Bu nedenle sofraya otururken çekilen Besmele ve yemekten sonra yapılan Hamd, O'nun en temel sahur zikridir.

2. Seher Vakti İstiğfarı: Kur'an-ı Kerim'de de övülen "Seher vakitlerinde bağışlanma dileyenler" (Âl-i İmrân, 17) ayeti doğrultusunda, Efendimiz bu vakitlerde bolca istiğfar çekilmesini öğütlemiştir. Sahurda yemek yedikten sonra imsak vaktine kadar "Estağfirullâhe'l-Azîm ve etûbü ileyh" (Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim ve O'na tövbe ederim) zikri, O'nun sahur vaktindeki en büyük sünnetlerinden biridir.

3. Oruca Niyet Duası: Efendimiz, ibadetlerin niyetle anlam kazandığını belirtmiştir. Sahurda kalben niyet etmek asıldır ancak dil ile şu şekilde niyet etmek O'nun rehberliğine uygundur: Allah'ım! Senin rızan için oruç tutmaya niyet ettim, yarınki orucumu kabul eyle.

SEHER DUASI

Peygamber Efendimiz'in genel olarak seher vakitlerinde ve teheccüd namazı sonrasında okuduğu, sahurda da okunabilecek çok kapsamlı bir dua şöyledir:

"Allah'ım! Hamd Sana mahsustur. Sen göklerin ve yerin nurusun. Allah'ım! Sana teslim oldum, Sana iman ettim, Sana tevekkül ettim. Benim önceden işlediğim, sonradan işleyeceğim; gizli yaptığım ve aşikâr yaptığım tüm günahlarımı bağışla." (Buhârî, Teheccüd, 1)