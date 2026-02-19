CANLI SKOR ANA SAYFA
Ankara iftar vakti 2026: 19 Şubat Ankara sahur ve imsak saatleri (Diyanet İmsakiye)

Ankara iftar vakti 2026: 19 Şubat Ankara sahur ve imsak saatleri (Diyanet İmsakiye)

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimi başkentte hissedilmeye başlandı. Ankara’da ikamet eden vatandaşlar, ibadetlerini eda etmek için günün en kritik saatlerini; yani sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Sadece aç kalmak değil; niyetle başlayan ve ruhu disipline eden bir ibadet olan oruç, hanelere bereket ve huzur yağdırırken bazı soruları da beraberinde getirdi. Peki, 19 Şubat 2026 Perşembe günü Ankara’da iftar ne zaman açılacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Ankara imsakiye bilgileri...

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 14:22
Ankara iftar vakti 2026: 19 Şubat Ankara sahur ve imsak saatleri (Diyanet İmsakiye)

On bir ayın sultanı Ramazan, 2026 yılında Şubat ayının bereketli serinliğiyle kapımızı çaldı. Başkent Ankara'da milyonlarca Müslüman, manevi huzur ikliminde oruç ibadetini yerine getirmek için sahur ve iftar sofralarına oturuyor. Ankara'nın geniş coğrafyasında, Çankaya'dan Keçiören'e, Polatlı'dan Kızılcahamam'a kadar her ilçede vatandaşlar 'Bugün Ankara'da ezan saat kaçta okunacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi, ibadetlerini vaktinde eda etmek isteyen Ankaralılar için en güvenilir rehber niteliğinde. Ramazan ayının bu önemli gününde, başkentteki iftar ve sahur vakitlerini güncel verilerle sizler için derledik.

ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ 20 ŞUBAT 2026

19 Şubat Ankara iftar saati: 18.35

20 Şubat Ankara sahur saati: 06.05

👉ANKARA 2026 İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN👈

Ankara iftar ve sahur vakti 2026

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Diyanet'in temel bilgilendirmelerine göre; oruçluyken bilerek bir şey yemek, içmek veya cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar. Ayrıca ağza giren yağmur, kar veya dışarıdan gelen bir su damlasının isteyerek yutulması da orucu sakatlayan durumlardır. Bu gibi durumlarda orucun bozulması halinde gününe gün kaza veya duruma göre kefaret gerekebilir.

Ankara iftar ve sahur vakti 2026

ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR: NELER SERBEST?

  • Pek çok vatandaşın tereddütte kaldığı bazı durumlar aslında orucu bozmaz. İşte onlardan birkaçı:

  • Unutarak bir şey yemek veya içmek (Hatırlandığı an bırakılmalıdır).

  • Misvak kullanmak veya diş fırçalamak (Macun yutulmamalıdır).

  • Göz damlası kullanmak veya parfümlenmek.

  • Banyo yapmak veya duş almak.

Ankara iftar ve sahur vakti 2026

ORUÇ TUTMANIN SEVABI VE FAZİLETİ NEDİR?

İslam dininin beş şartından biri olan oruç, sadece aç kalmak değil; nefsi terbiye etme ve sabrı öğrenme sürecidir. Hadis-i Şeriflerde buyurulduğu üzere, "Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır." Oruç tutan kimse, hem bedenen temizlenir hem de yardımlaşma duygusunu pekiştirerek manevi huzura erişir.

KİMLER ORUÇ TUTAMAZ?

İslam dini kolaylık dinidir. Bu nedenle bazı durumlarda kişilerin oruç tutmamasına müsaade edilmiştir:

  • Hastalık: Oruç tuttuğunda sağlığı tehlikeye girecek olanlar.

  • Yolculuk: Seferî sayılan (yaklaşık 90 km ve üzeri yolculuk yapan) kişiler.

  • Yaşlılık: Oruç tutmaya takati yetmeyecek kadar yaşlı olanlar.

  • Hamilelik ve Emzirme: Kendisinin veya bebeğinin sağlığından endişe eden anneler.

Ankara iftar ve sahur vakti 2026

ORUÇ TUTAMAYANLAR NE YAPMALI?

Eğer bir kişi geçici bir sebeple (hastalık, yolculuk) oruç tutamıyorsa, bu günleri Ramazan sonrasında uygun olduğu bir vakitte kaza etmelidir. Ancak iyileşme ümidi olmayan bir hastalığa sahip olanlar veya çok yaşlı olanlar, tutamadıkları her gün için bir fakiri doyuracak miktar olan fidye miktarını ödemelidirler.

F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma
Osimhen'e 3 dev talip birden!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
SDG fiilen "başsız" kalıyor! ABD Suriye'deki askeri varlığını tamamen çekiyor | "YPG dağıldı" deyip tarih verdiler
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
Barış Alper için flaş haber! Juventus...
