CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İstanbul’da hava nasıl? 16-17 Şubat İstanbul hava durumu tahmini

İstanbul’da hava nasıl? 16-17 Şubat İstanbul hava durumu tahmini

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar “Bugün hava nasıl olacak?” sorusuna yanıt arıyor. 16-17 Şubat tarihleri için İstanbul hava durumu tahminleri belli oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 08:45
İstanbul’da hava nasıl? 16-17 Şubat İstanbul hava durumu tahmini

Megakentte 16-17 Şubat tarihlerinde hava durumu merak konusu oldu. İstanbul'da 16 ve 17 Şubat tarihlerinde hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. Meteoroloji tahminlerine göre şehir genelinde bulutlu bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde hafif yağış ihtimali bulunuyor. Bugün hava nasıl? 16 Şubat İstanbul' hava nasıl olacak? İşte, 16-17 Şubat İstanbul hava durumu raporu...

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji tarafından 16 Şubat 2026 Pazartesi günü için peş peşe önemli uyarılar yapıldı. Yurt genelinde kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve toz taşınımı bekleniyor. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bazı bölgelerde etkisini artırması beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sağanaklar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Özellikle altyapısı zayıf bölgelerde dikkatli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Günün ilerleyen saatlerinde rüzgarın bazı bölgelerde kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı. Deniz ulaşımında da aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

MARMARA VE EGE'DE TOZ TAŞINIMI

Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun hava kalitesinde düşüşe, görüş mesafesinde azalmaya ve çamur şeklinde yağışlara neden olabileceği ifade ediliyor. Özellikle solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden sürücülerin dikkatli ve kontrollü seyretmeleri önem taşıyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ RİSKİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dağlık alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı zamanda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesiyle birlikte kar erimelerine bağlı riskler oluşabilir. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve özellikle kırsal kesimde bulunanların yetkililerin uyarılarını dikkate almaları gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor. Soğuk hava ile birlikte hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir.

17 ŞUBAT HAVA DURUMU

AHaber CANLI YAYIN

Tedesco kariyer zirvesine koşuyor!
Cimbom'dan İtalyanlara dikkat çeken üstünlük!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Defne Joy Foster’in annesinden FETÖ iddiası: Ölüm dosyasını kapattılar hepsi Amerika'da
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a transferde müjdeli haber!
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! 01:23
Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! 01:23
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 01:23
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım 01:23
Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca! 01:23
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! 01:23
Daha Eski
Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! 01:22
Beşiktaş'a Sambacı orta saha! Beşiktaş'a Sambacı orta saha! 01:22
Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!' Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!' 01:22
F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! 01:22
G.Saray'da Barış için 25 milyonluk karar! G.Saray'da Barış için 25 milyonluk karar! 01:22
G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! 01:22