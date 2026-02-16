İstanbul’da hava nasıl? 16-17 Şubat İstanbul hava durumu tahmini

Megakentte 16-17 Şubat tarihlerinde hava durumu merak konusu oldu. İstanbul'da 16 ve 17 Şubat tarihlerinde hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. Meteoroloji tahminlerine göre şehir genelinde bulutlu bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde hafif yağış ihtimali bulunuyor. Bugün hava nasıl? 16 Şubat İstanbul' hava nasıl olacak? İşte, 16-17 Şubat İstanbul hava durumu raporu...

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji tarafından 16 Şubat 2026 Pazartesi günü için peş peşe önemli uyarılar yapıldı. Yurt genelinde kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve toz taşınımı bekleniyor. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

📆16 Şubat 2026 Pazartesi☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!⚠️Çığ Tehlikesi!🌫️Toz Taşınımı Bekleniyor!🌡️Hava Sıcaklığı: Batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. pic.twitter.com/r6SCjyg8iK — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 16, 2026

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bazı bölgelerde etkisini artırması beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sağanaklar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Özellikle altyapısı zayıf bölgelerde dikkatli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Günün ilerleyen saatlerinde rüzgarın bazı bölgelerde kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı. Deniz ulaşımında da aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

MARMARA VE EGE'DE TOZ TAŞINIMI

Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun hava kalitesinde düşüşe, görüş mesafesinde azalmaya ve çamur şeklinde yağışlara neden olabileceği ifade ediliyor. Özellikle solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden sürücülerin dikkatli ve kontrollü seyretmeleri önem taşıyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ RİSKİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dağlık alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı zamanda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesiyle birlikte kar erimelerine bağlı riskler oluşabilir. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve özellikle kırsal kesimde bulunanların yetkililerin uyarılarını dikkate almaları gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor. Soğuk hava ile birlikte hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir.

17 ŞUBAT HAVA DURUMU