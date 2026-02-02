İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! 2 Şubat’ta 21 ilçede 9 saat elektrik yok
İstanbul'da 2 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi nedeniyle birçok ilçede hayat durma noktasına gelebilir. Yapılan duyuruya göre, gece başlayacak kesinti sabah saatlerine kadar sürecek ve toplamda 9 saat devam edecek. İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere 21 ilçede uygulanacak planlı kesinti, enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Vatandaşlar "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt ararken, kesinti saatleri merak konusu oldu.
2 ŞUBAT'TA 21 İLÇEDE 9 SAAT ELEKTRİK YOK
İSTANBUL BEYOĞLU ilçe MERKEZ-SÜTLÜCE mah ELİF EFENDİ, ELİF EFENDİ ÇIKMAZI, GAYSUNİ MEHMET EFENDİ, HALICIOĞLU KAVŞAĞI, KARAAĞAÇ, YUNUS sk bölgelerinde 02/02/2026 09:00:00 - 02/02/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilçe MERKEZ-GÜRSEL mah DARÜLACEZE, KARATAŞ, NAMZET, YARINCA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah DARÜLACEZE, HALİT ZİYA TÜRKKAN sk bölgelerinde 02/02/2026 10:00:00 - 02/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçe MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.GÜR, 2.ENGİN, DAR YOKUŞU, GÜZELCE, GÜZELYAYLA, HAŞMET, KEKİK, NURDAN, SEYHAN, TARKAN, TOLGA, TUNA, ULUDAĞ, ÖMÜR sk / ESENTEPE mah SİLAHTARAĞA sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, DORUK, ERTEKİN, GÜNGÖREN, KAYAK, ULUDAĞ, ZEYTİN, ÇİTLEMBİK sk bölgelerinde 02/02/2026 09:00:00 - 02/02/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 02/02/2026 09:00:00 - 02/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçe MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, MEŞE sk bölgelerinde 02/02/2026 09:30:00 - 02/02/2026 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
