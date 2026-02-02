CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! 2 Şubat'ta 21 ilçede 9 saat elektrik yok

İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! 2 Şubat’ta 21 ilçede 9 saat elektrik yok

İstanbul'da 2 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi nedeniyle birçok ilçede hayat durma noktasına gelebilir. Yapılan duyuruya göre, gece başlayacak kesinti sabah saatlerine kadar sürecek ve toplamda 9 saat devam edecek. İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere 21 ilçede uygulanacak planlı kesinti, enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Vatandaşlar "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt ararken, kesinti saatleri merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 10:22
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! 2 Şubat’ta 21 ilçede 9 saat elektrik yok

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ (BEDAŞ)

İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2634., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 02/02/2026 09:00:00 - 02/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2583., 2585., 2591. sk bölgelerinde 02/02/2026 09:00:00 - 02/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 02/02/2026 09:00:00 - 02/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! 2 Şubat’ta 21 ilçede 9 saat elektrik yok

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-MARMARA mah KÜPLÜCE, LEYLAK, LİMAN, MANOLYA, MEHMET AĞA, NERGİZ, SEVAL, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 02/02/2026 09:00:00 - 02/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 12., 14., 16., 18., 21., 36., 46., 50., 8., BARBAROS, FATİH SULTAN MEHMET, HÜRRİYET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ÖZAL sk bölgelerinde 02/02/2026 09:00:00 - 02/02/2026 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! 2 Şubat’ta 21 ilçede 9 saat elektrik yok

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KESKİN KALEM, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM sk / GÜLBAHAR mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 02/02/2026 09:00:00 - 02/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-PAŞA mah BAHÇE, EMEK, GÜLŞEN, HASRET, LEYLAK sk bölgelerinde 02/02/2026 10:00:00 - 02/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! 2 Şubat’ta 21 ilçede 9 saat elektrik yok

2 ŞUBAT'TA 21 İLÇEDE 9 SAAT ELEKTRİK YOK

İSTANBUL BEYOĞLU ilçe MERKEZ-SÜTLÜCE mah ELİF EFENDİ, ELİF EFENDİ ÇIKMAZI, GAYSUNİ MEHMET EFENDİ, HALICIOĞLU KAVŞAĞI, KARAAĞAÇ, YUNUS sk bölgelerinde 02/02/2026 09:00:00 - 02/02/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilçe MERKEZ-GÜRSEL mah DARÜLACEZE, KARATAŞ, NAMZET, YARINCA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah DARÜLACEZE, HALİT ZİYA TÜRKKAN sk bölgelerinde 02/02/2026 10:00:00 - 02/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! 2 Şubat’ta 21 ilçede 9 saat elektrik yok

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçe MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.GÜR, 2.ENGİN, DAR YOKUŞU, GÜZELCE, GÜZELYAYLA, HAŞMET, KEKİK, NURDAN, SEYHAN, TARKAN, TOLGA, TUNA, ULUDAĞ, ÖMÜR sk / ESENTEPE mah SİLAHTARAĞA sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, DORUK, ERTEKİN, GÜNGÖREN, KAYAK, ULUDAĞ, ZEYTİN, ÇİTLEMBİK sk bölgelerinde 02/02/2026 09:00:00 - 02/02/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 02/02/2026 09:00:00 - 02/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçe MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, MEŞE sk bölgelerinde 02/02/2026 09:30:00 - 02/02/2026 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Maçın ardından flaş Icardi değerlendirmesi!
Çakar'dan G.Saray maçı sonrası flaş yorum!
