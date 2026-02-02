İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! 2 Şubat’ta 21 ilçede 9 saat elektrik yok

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ (BEDAŞ) İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2634., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 02/02/2026 09:00:00 - 02/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2583., 2585., 2591. sk bölgelerinde 02/02/2026 09:00:00 - 02/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 02/02/2026 09:00:00 - 02/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.