İftar duası okunuşu: İftar duasının anlamı nedir? İftar duası Arapça ve Türkçe okunuşu

İftar duası nedir, nasıl okunur ve anlamı neyi ifade eder? İftar duası, oruç ibadetinin tamamlanmasıyla birlikte okunan ve şükür anlamı taşıyan özel bir duadır. İftar duası okunuşu, iftar vaktinde ezanla birlikte ya da ezandan hemen sonra yapılabilir. İftar duası okumanın farz olmamakla birlikte sünnet olduğu kabul edilir. Bu nedenle iftar vaktinde dua etmek, orucun manevi değerini artıran güzel bir davranış olarak görülür. Ayrıca iftar anının, duaların kabul olma ihtimalinin yüksek olduğu zamanlardan biri olduğuna inanılır. Peki, İftar duası okunuşu ve anlamı nedir? Detaylar haberimizde...

ORUÇ NE ZAMAN AÇILMALI?

Oruç, iftar vakti girdiğinde, yani akşam ezanı ile birlikte açılmalıdır. İftarın geciktirilmemesi sünnettir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), orucun vaktinde açılmasını tavsiye etmiş ve bunda bereket olduğunu bildirmiştir.

ORUÇ NASIL AÇILMALI?

İslam kaynaklarına göre oruç, hurma ile açılması tavsiye edilen bir ibadettir. Eğer hurma bulunmuyorsa, su ile oruç açmak da sünnete uygundur. Bu uygulama hem dini açıdan hem de sağlık açısından faydalı kabul edilir. İftara başlamadan önce ya da ilk lokma alınırken iftar duası okunması tavsiye edilir. Bu dua, gün boyu tutulan oruç için Allah'a şükretmenin ve ibadeti tamamlamanın en güzel yoludur. İftar anı, duaların kabul edildiği mübarek zamanlardan biri olduğu için bu fırsat değerlendirilmelidir.

ORUÇ AÇMA DUASI (İFTAR DUASI) NEDİR?

İftar duası, güneşin batmasıyla birlikte orucun sona erdiği anda okunan ve kulun sabrını, şükrünü ve teslimiyetini Allah'a arz ettiği özel bir duadır. Farz olmamakla birlikte sünnet kabul edilir ve oruç ibadetinin manevi tamamlayıcısı olarak görülür.

İFTAR DUASININ ARAPÇA OKUNUŞU VE ANLAMI

Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) tavsiye ettiği en meşhur iftar duası şöyledir: "Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü. Ve savme'l-gadi min şehr-i ramazâne neveytü, fağfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı (Türkçe Meali): "Ey Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvenip dayandım ve senin rızkınla iftar ettim. Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

İFTAR DUASI NE ZAMAN OKUNMALIDIR?

İftar duasının zamanı, duaların kabulüne dair hadisler sebebiyle büyük önem taşır. İslam âlimlerinin ve genel uygulamanın işaret ettiği faziletli zamanlar şunlardır:

Orucu, su veya hurma gibi hafif bir gıda ile açtıktan hemen sonra, lokma alınırken dua edilmesi en faziletli uygulama olarak kabul edilir. Bu şekilde kul, Allah'ın verdiği rızıkla buluştuğu anda şükrünü dile getirmiş olur.

Ezan okunur okunmaz, henüz oruçlu iken yapılan dua da son derece kıymetlidir. Hadislerde oruçlunun iftar vaktine kadar yaptığı duaların reddedilmeyeceği bildirildiği için, bu anı dua ile değerlendirmek büyük sevap kazandırır.

RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek. Bu tarihte son oruç tutulacak, ardından Ramazan Bayramı başlayacak.

Ramazan ayı boyunca imsak, sahur ve iftar vakitleri, Diyanet tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiye takvimi üzerinden il ve ilçelere göre takip edilebilecek.

KADİR GECESİ 2026 YILINDA NE ZAMAN?

İslam dünyasında büyük öneme sahip olan ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 2026 yılında 14 Mart Cumartesi gecesi idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken Müslümanlar için dua, ibadet ve tövbe açısından önemli bir fırsat sunacak.