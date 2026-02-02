Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

İki takım arasında büyük siklet farkı var. Allah kimseye Galatasaray'ın üçüncü bölge ön alan baskısını yaşatmasın. Bol pas yaparak dip çizgiye kadar çok rahat iniyor çok rahat oynuyor. Kayserispor savunma duvarı güçlü Galatasaray hücumcuları karşısında elinden geleni yaptı. Oyunu çirkinleştirmedi. Okan hoca yeni gelenleri varolanları herkesi sahaya sürdü.
Galatasaray iyi oyunla farkı galibiyeti hak etti. Juventus maçı öncesi fazla zorlanmadan özgüvenli ve sistemsel oyunla moraller yükseldi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe yeni jenerasyonun öne çıkan başarılı isimlerinden. Eren'e gösterdiği sarı doğru. Galatasaray lehine verdiği penaltı ve kaleciye sarı kart doğru.