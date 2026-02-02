CANLI ALTIN FİYATLARI | 2 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 2 Şubat 2026 canlı altın fiyatları araştırılırken gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları anlık olarak güncelleniyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatlarını doğrudan etkilerken, güncel alış-satış rakamları merak konusu oldu. İşte bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? sorusunun yanıtı ve canlı altın fiyatları tablosu…

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.653,06TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.655,66TL

ALTIN PİYASASI HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Altın piyasası 2 Şubat Pazartesi 2026 günü haftaya temkinli bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir seyirle tamamlayan altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yön arayışını sürdürüyor. Özellikle ons altındaki hareketlilik, dolar kurundaki seyir ve faiz beklentileri iç piyasada gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları üzerinde belirleyici oluyor.

Uzmanlara göre hafta başında altın fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmeler ve sınırlı yükselişler görülebilir. Güçlü dolar algısı ve küresel ekonomik veriler fiyatları baskılarken, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi altını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle piyasada sert bir yönlü hareketten ziyade dalgalı ve kontrollü bir görünüm öne çıkıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Altın fiyatları, güçlü doların etkisiyle haftanın ilk işlem gününde gerilemesini sürdürdü. Piyasalarda yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh'ın faiz indirimlerine bakış açısını değerlendirmeye devam ediyor. Gümüş ise Cuma günü gördüğü üç haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesinden toparlanma eğilimi gösterdi. Spot altın, Cuma günü son bir haftayı aşan dönemin en düşük seviyesine inmesinin ardından, TSİ 00.46 itibarıyla ons başına 4.793,97 dolara gerileyerek yüzde 1,5 değer kaybetti. Külçe altın, Perşembe günü 5.594,82 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı 2 Şubat Pazartesi günü 11.560,00 TL alış, 11.802,00 TL satış seviyelerinde bulunuyor. Yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarında da benzer hareketlilik görülüyor.

2 ŞUBAT PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,48 (Alış) - 43,52 (Satış)

◼EURO: 51,64 (Alış) - 51,68 (Satış)

◼STERLİN: 59,55 (Alış) - 59,60 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (2 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 6.653,06₺

▶Gram Altın Satış: 6.655,66₺

▶Çeyrek Altın Alış: 11.560,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 11.802,00₺

▶Yarım Altın Alış: 23.119,00₺

▶Yarım Altın Satış: 23.604,00₺

▶Tam Altın Alış: 46.510,69₺

▶Tam Altın Satış: 47.536,40₺

▶Ata Altın Alış: 47.964,15₺

▶Ata Altın Satış:49.286,21₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.655,62₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.756,84₺

▶Gümüş Alış: 115,74₺

▶Gümüş Satış: 116,01₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 2 Şubat Pazartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.