CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Berat Kandili duası ve anlamı – Berat Gecesi okunacak dualar ve sureler

Berat Kandili duası ve anlamı – Berat Gecesi okunacak dualar ve sureler

Berat Kandili gecesi, Müslümanların manevi huzur ve heyecanla beklediği kutsal zamanlardan biridir. 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek olan Berat Kandili, af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek bir gecedir.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 10:39
Berat Kandili duası ve anlamı – Berat Gecesi okunacak dualar ve sureler

Berat Kandili duası, kandil geceleri arasında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Manevi değeri oldukça yüksek olan Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Din alimleri, bu gecenin günahlardan arınma, Allah'a yönelme ve manevi kurtuluş için büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle Berat gecesinde yapılan dualar ve okunan sureler büyük önem taşıyor. Peki, Berat Gecesi duası nedir, nasıl okunur?

BERAT GECESİ NE ZAMAN?

İslam âlemi için büyük öneme sahip olan Berat Kandili, müminlerin manevi arınma yaşadığı özel gecelerden biridir. 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek bu mübarek gecede, ibadet ve dualar ön plana çıkıyor.

BERAT GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Berat Kandili, af, mağfiret ve ilahi rahmete ulaşma gecesi olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) bu geceye verdiği önem, Müslümanların ibadetlerine yön veriyor.

Berat Kandili'nde Okunacak Sureler:

  • Yasin Suresi
  • Duhan Suresi
  • Mülk Suresi

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN BERAT KANDİLİ DUASI

Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Berat Gecesi'nde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

Büyük zatlar, Berat gecesinde şöyle de dua ederlerdi:

-Ya Rabbî,

Kur'an-ı keriminde, "Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i mahfuz Onun katındadır" buyuruyorsun. Eğer benim ismim saidler [cennetlikler] defterinde ise, orada sabit kıl! İsmim şakiler [cehennemlikler] defterinde ise, ismimi oradan silip, saidler defterine yaz! Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sabit kıl, dininden döndürme, ayırma!

Berat Kandili 'nin içinde olduğu ay olan Şaban ayını Peygamberimiz Hazreti Muhammed hep oruç ile geçirmiştir. Ramazan ayı dışında en çok oruç tutup namaz kıldığı ay bu aydır. Berat Kandili 'ni oruçlu geçirmek önemli bir ibadettir.

BERAT GECESİ DUASI ARAPÇA

F.Bahçe'den En-Nesyri için radikal karar!
F.Bahçe'de yıldız isim için anlaşma tamam!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Son dakika: Refah Sınır Kapısı 2 yıl sonra iki taraflı açıldı! İşgal gölgesinde "sınırlı" geçiş | Türk yardımları Gazze'ye girdi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maçın ardından flaş Icardi değerlendirmesi!
Çakar'dan G.Saray maçı sonrası flaş yorum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeynep Sönmez 79. sıraya yükseldi! Zeynep Sönmez 79. sıraya yükseldi! 11:20
Anadolu Efes'in rakibi Valencia! Anadolu Efes'in rakibi Valencia! 11:10
F.Bahçe'de yıldız isim için anlaşma tamam! F.Bahçe'de yıldız isim için anlaşma tamam! 11:00
Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi! Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi! 10:57
F.Bahçe'den En-Nesyri için radikal karar! F.Bahçe'den En-Nesyri için radikal karar! 10:55
Galatasaray yenilmezlik serisi! Galatasaray yenilmezlik serisi! 10:50
Daha Eski
Fenerbahçe’nin yeni forveti! Fenerbahçe’nin yeni forveti! 10:28
Melikgazi Kayseri'de yenilgi serisi! Melikgazi Kayseri'de yenilgi serisi! 10:20
Kayserispor galibiyeti unuttu! Kayserispor galibiyeti unuttu! 10:12
Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası sınavı! Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası sınavı! 10:02
Beşiktaş'tan Ndidi için flaş karar! Beşiktaş'tan Ndidi için flaş karar! 09:52
Göztepe’de Juan gündemi! Göztepe’de Juan gündemi! 09:46