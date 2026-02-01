2 Şubat Pazartesi okul var mı, hava nasıl olacak? Okulun ilk günü kar yağacak mı?

Öğrenciler için ders zilinin yeniden çalacağı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Şubat ayının ilk haftasında yurdun bazı bölgelerinde yağmur, iç ve doğu kesimlerinde ise kar yağışı ihtimali bulunuyor. Soğuk hava nedeniyle okula gidiş saatlerinde dikkatli olunması, güncel hava durumu tahminlerinin takip edilmesi öneriliyor. Peki, 2 Şubat 2026 Pazartesi yağmur ve kar var mı? Detaylar haberimizde...

PAZARTESİ GÜNÜ (2 ŞUBAT) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, yurt genelinde aralıklı yağışlar etkili olacak. Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak görülmesi öngörülürken; Trakya, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Özellikle Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Muğla ile Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri ve İzmir'in batısında ise şiddetli yağış görülebilir.

2 ŞUBAT HAVA DURUMU

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgârın; Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara Bölgesi'nde ise kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor. Yer yer 40-70 km/saat hızla kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına görülebileceği uyarısı yapıldı.

SICAKLIKLAR VE DON RİSKİ

Hava sıcaklıklarının iç ve Güneydoğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski devam ediyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel ve su baskınları, buzlanma, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Haftalık Hava Tahmini 📆(1 - 7 Şubat 2026) Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar günü Marmara'nın batısında, salı günü ülke genelinde azalacağı; çarşamba günü batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/AqAsVP5M0W — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 31, 2026