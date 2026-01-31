Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2026 SSK, BAĞ-KUR ve 4C fark ödeme tarihleri...

Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak 2026? sorusu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. 2026 yılı için yapılan maaş artışlarının ardından, zam kararının maaş ödeme tarihinden sonra yürürlüğe girmesi nedeniyle emekliler için zam farkı ödemesi oluştu. Maaş artışları açıklandıktan sonra, emeklilerin bir kısmı zamlı maaşlarını tam olarak alırken, bir kısmı ise eski maaş üzerinden ödeme aldığı için aradaki fark daha sonra toplu ödeme şeklinde hesaplara aktarılıyor. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emekli zam farkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yatırılıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU MU?

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayınlandı.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yapılan maaş artışlarının ardından oluşan emekli maaşı zam farklarının, 4 Şubat itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanması bekleniyor. Zam farkları, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına veya PTT üzerinden toplu ödeme şeklinde aktarılacak.

Ödeme süreciyle ilgili resmi takvim, SGK tarafından yapılacak açıklama ile netleşecek.

SSK 4A ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.