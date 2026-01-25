CANLI SKOR ANA SAYFA
AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2026 kayıt yenileme tarihlerini ve işlemlerin nasıl yapılacağını merak ediyor. “AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?” sorusu Google’da en çok aranan konular arasında yer alıyor. Her yıl güz ve bahar dönemi öncesinde yapılan kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi ve öğrenim ücretinin yatırılmasıyla tamamlanıyor. AÖF kayıt yenileme sürecine dair tarihler, ödeme detayları ve ders seçimi işlemleri öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? 2026 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri öğrencilerin gündeminde. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri, kayıt yenileme işlemlerini internet üzerinden ders seçimi yaparak ve harç ücretini yatırarak tamamlayabiliyor. Kayıt yenileme süreci, ödeme yöntemleri ve ders seçimi adımları öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? 2026 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri!

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği 2026 bahar dönemi kayıt yenileme takvimi açıklandı.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Üniversite tarafından yapılan duyuruya göre, kayıt yenileme işlemleri 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 13 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrencilerin, belirtilen süre içinde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sistemde yer alan "Ders Ekle/Sil" menüsü aracılığıyla ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme sürecini tamamlayabilecek.

