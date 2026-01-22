TOKİ Kastamonu kura çekimi CANLI İZLE! 23 Ocak 2026 Kastamonu TOKİ kurası

Kastamonu'da sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut hamlesinde, Kastamonu merkez ve ilçelerindeki konutların kura çekimi 23 Ocak Cuma günü saat 10.00'da başlayacak. Noter huzurunda dijital ortamda gerçekleştirilecek çekilişle, Kastamonu'nun dört bir yanındaki hak sahipleri tek tek ilan edilecek. Şehit yakınları, engelliler, emekliler, gençler ve diğer kategorilerde yapılacak olan çekilişler, binlerce ailenin yeni yuvasına kavuşması için ilk resmi adım olacak. Çekiliş sonuçları tamamlandığında asil ve yedek isim listeleri ise günün ilerleyen saatlerinde e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak.

TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kastamonu genelindeki konutlar için kura çekilişi 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Kura maratonunun yoğun başvuru nedeniyle öğleden sonraya kadar sürmesi bekleniyor.

👉TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Vatandaşlar, noter huzurundaki bu heyecan dolu dakikaları aşağıdaki platformlar üzerinden hiçbir ücret ödemeden takip edebilir:

YouTube: TOKİ resmi YouTube kanalı (canlı yayın olarak).

TOKİ resmi YouTube kanalı (canlı yayın olarak). Sosyal Medya: TOKİ'nin resmi Twitter (X) ve Facebook hesapları üzerinden anlık bilgilendirmeler.

TOKİ'nin resmi Twitter (X) ve Facebook hesapları üzerinden anlık bilgilendirmeler. e-Devlet: Kura çekimi bittikten sonra sonuç sorgulama ekranı.

KASTAMONU TOKİ'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Kastamonu genelinde konutların ilçelere göre dağılımı şu şekilde: